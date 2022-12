Les fans de Kardashian dénoncent les nouvelles publicités Lemme de Kourtney comme “bon marché” et “collantes” après que la star pose sur un produit avec des talons vertigineux

Les FANS se sont moqués des nouvelles publicités Lemme de Kourtney Kardashian, dans lesquelles la star de télé-réalité a twerké avec des talons vertigineux.

La star des Kardashian a posé lors d’une séance photo sur le thème de Noël pour sa marque de bonbons Lemme.

Kourtney Kardashian a posé dans une publicité Lemme sur le thème de Noël[/caption]

Les fans n’ont pas compris pourquoi Kourtney a posé avec des talons hauts pour la publicité Lemme[/caption]

Sur les photos Instagram, Kourtney, 43 ans, portait une superbe mini-robe à paillettes alors qu’elle s’enveloppait de guirlandes.

Alors que le sol était jonché de cadeaux, la star de Hulu a étendu ses longues jambes alors qu’elle se tenait droite dans des talons de danseuse argentés.

Kourtney a fait la moue et a redressé son butin tout en se pavanant avec des talons vertigineux.

Dans la dernière image de la série, elle semblait taper du pied sur une petite bouteille de gommes Lemme.

LES COMMENTAIRES

Les critiques ont sauté en ligne et ont qualifié les nouvelles publicités de Lemme de “bon marché et collantes”.

Un critique a déclaré : « Quiconque travaille avec Kourtney sur les campagnes Lemme… Je dois demander : ‘À quoi pensez-vous ?’

“Comme, pourquoi est-ce que ça semble si bon marché?”

Un autre critique a ajouté : « C’est tellement bizarre ! Rien à ce sujet ne crie bon pour votre santé.

“J’oublie toujours qu’elle fait la promotion des vitamines.”

Un troisième critique était d’accord et a mentionné : « C’est aussi mon problème avec ça.

« De ce point de vue, elle pourrait vendre un masque pour les pieds ou des chaussures mais pas ces pilules.

“Les bouteilles sont décentrées et entourées d’encombrement.”

Une quatrième personne a écrit: “Style et direction artistique très barde.”

Un commentateur a répondu : “Rien ne me donne plus envie d’acheter des produits gommeux hors de prix que de voir un gros plan d’orteils écrasés dans des plateformes en plastique.”

KOURTNEY NUANCES KIM

Récemment, Kourtney a utilisé sa marque Lemme pour faire de l’ombre à sa célèbre sœur, Kim Kardashian, 42 ans.

Dans une promo pour ses nouveaux gélifiés vitaminés somnifères, la star de télé-réalité a transformé Kim en antagoniste de son nouveau livre de conte de fées.

Dans l’illustration, le frère de Kourtney est dessiné avec des yeux brillants, une cape violette et de longs cheveux blonds.

Comme Kourtney a raconté l’histoire, Kimeficent est décrite comme “la sorcière redoutée mais glamour de la montagne interdite”.

Après avoir été snobée lors d’un événement familial, Kimeficient a jeté “un mauvais sort” sur sa jeune sœur et lui a donné “une vie d’insomnie”.

Cependant, les bonnes fées sont venues avec un bonbon Lemme Sleep pour briser le charme.

À la fin de l’histoire, la fondatrice de Poosh a conclu: “Quant à Kimeficient, tout ce dont elle avait besoin était un gummy Lemme Chill, et elle a laissé tomber tout le fiasco de l’invitation.”

KIM APPLIQUE EN RETOUR

En réponse, Kim a partagé une vidéo d’elle-même en train de lire le conte de fées Lemme Sleep de sa sœur.

Kim a arrêté de lire et a sauté directement à la fin.

Kourtney et son ex, Scott Disick, 39 ans, partagent leurs trois enfants : Reign, sept ans, Penelope, 10 ans et Mason, 12 ans.

La personnalité de la télévision est également la belle-mère des enfants de son mari Travis Barker: Alabama, 16 ans, et Landon, 18 ans – il partage les deux adolescents avec son ex-femme Shanna Moakler.

Kourtney et Travis Barker sont mariés depuis mai[/caption]

Kourtney et Travis Barker photographiés avec leurs enfants[/caption]

Kourtney a transformé Kim en méchante de conte de fées dans sa publicité Lemme[/caption]