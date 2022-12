Les fans de Kardashian dénoncent la tentative «paresseuse» de Kylie Jenner de promouvoir un article dans de nouvelles photos alors que la star gagne 1 million de dollars par publication Instagram

Les fans de KARDASHIAN ont critiqué Kylie Jenner pour sa dernière tentative de promotion d’un produit sur les réseaux sociaux.

Kylie, 25 ans, est allée sur Instagram mercredi et a partagé quelques clichés d’elle-même avec une bouteille de boisson hydratante pétillante GLOW.

Instagram

Instagram

La star de la télé-réalité a décidé de capturer les images alors qu’elle était tout glamour pour une soirée à Beverly Hills, Los Angeles.

La maman de deux enfants portait une robe noire très sexy, qui comportait un motif floral et tombait juste en dessous de ses chevilles.

En raison du tissu transparent du vêtement, les sous-vêtements noirs de Kylie étaient entièrement visibles – et elle a complété son look avec une veste de motard en cuir surdimensionnée David Koma, qui coûterait environ 2 505 $.

Kylie a complété son look avec une lèvre rouge audacieuse et a fermé les yeux en tenant une bouteille de GLOW à sa bouche.

Dans la deuxième image, ses yeux sont ouverts et elle a décidé de faire la moue en regardant sur le côté.

Kylie a simplement sous-titré le message : “bébé, il fait froid @drinkglow #GlowPartner”, et sur Reddit, les fans avaient beaucoup à dire à ce sujet.

Lorsqu’une personne a repartagé les images, d’autres ont rapidement commenté le fil.

“Pouvez-vous croire qu’elle a probablement obtenu plus de 1 million de dollars pour cela”, a écrit une personne, alors que quelqu’un d’autre a répondu: “C’est la partie qui me tue.”

Une troisième personne s’est moquée: “Faire n’importe quoi sauf boire le produit lmao”, tandis qu’une autre a plaisanté: “Moi à 14 ans posant pour une photo avec une bouteille de bière de mon père parce que je veux avoir l’air cool.”

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré : « Wut. Zéro effort », auquel quelqu’un d’autre a répondu : « Aucun. Et comme un commentaire ci-dessus l’a dit, elle a probablement été payée au minimum un million pour avoir pris des photos et les avoir jetées à la poubelle.

Et une autre personne a dit : “Pas de paille dans la boisson donc tu peux au moins faire semblant de la boire ?!”

Le message intervient après que certains fans se soient sentis inquiets pour Kylie après avoir partagé de nouvelles photos d’elle-même avec du maquillage maculé sur tout le visage.

La star a partagé une série de clichés sur Instagram dans lesquels les fans affirment qu’elle a l’air “déséquilibrée”.

Sur les photos, elle a bercé un maquillage quelque peu discret avec sa peau naturelle apparemment visible à travers et un produit brillant partiellement coloré sur ses lèvres.

Ses longs cheveux noirs étaient lissés en arrière dans un style élégant.

Dans les trois premières photos, elle a pris diverses poses, montrant son haut noir transparent et son soutien-gorge en dentelle en dessous.

Sur la quatrième photo du groupe, Kylie a tenu une main sur sa bouche, étalant son rouge à lèvres.

Une autre photo montrait le résultat de ce maculage, sa main touchant le coin de sa bouche et sa joue alors qu’elle regardait fixement l’appareil photo.

Kylie a de nouveau regardé droit dans la caméra en mettant un pouce dans sa bouche.

La star a également partagé une vidéo d’elle en train de gâcher son maquillage.

LES FANS RÉAGISSENT

Un critique a commenté: “Donc, le rouge à lèvres n’est pas résistant aux taches…?”

Un autre a ajouté: “Ça donne du joker.”

Un troisième a écrit: “Fille pourquoi fais-tu tout ça?”

Les photos ont également été partagées sur un babillard sur le thème de Kardashian où les fans ont partagé leurs opinions.

Un commentateur a écrit: “Lol j’adore la façon dont il est devenu de plus en plus déséquilibré.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Cela me donne des flashbacks sur le fait d’embrasser des gars dans le club à 18 ans tout en portant du rouge à lèvres rouge et en en mettant partout sur mon (et leur) visage.”

Un autre a ajouté: «L’un des pires looks que j’ai jamais vus sur elle. Tragique.”

Instagram / Kylie Cosmétiques

Instagram/Kylie Jenner

Instagram/kyliejenner