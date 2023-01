Les fans de Kardashian découvrent la «preuve» que Kylie Jenner et Travis Scott sont faits «pour de bon» dans de nouvelles photos après une relation difficile

Les fans de KARDASHIAN affirment avoir repéré un indice majeur que Kylie Jenner et Travis Scott se sont séparés.

des rumeurs circulent sur la romance du couple depuis un certain temps, le rappeur étant visiblement absent des publications sur les réseaux sociaux de la star de Hulu.

Les détectives en ligne se sont rendus sur un babillard dédié à Kardashian pour publier un article aveugle de Deux Moi spéculant apparemment sur la relation de Kylie, 26 ans, et Travis.

Cependant, beaucoup sont venus avec leur propre «preuve» que la romance est terminée.

Le message original disait: «Ce rappeur de liste a / b et sa petite amie magnat du maquillage et la mère de ses deux enfants sont définitivement OFF et ne sont plus ensemble.

“Ils ont célébré Thanksgiving ensemble pour la dernière fois en tant que famille, mais depuis lors, c’est juste elle et les deux petits qui passent Noël et NYE ensemble pendant que le rappeur de la liste a / b s’en va faire son propre truc.”

Le message a poursuivi: “Cela a été [their] routine depuis qu’elle a donné naissance à leur premier enfant, mais les rumeurs selon lesquelles il la tromperait l’ont définitivement dégoûtée et ils ne sont plus les mêmes depuis.

Les fans de Kardashian ont répondu aux commentaires, avec un écrit: “Oui, mais c’est, comme, de notoriété publique pour quiconque y prête attention, même à distance. Pas de thé. Il est évident qu’il n’a pas été là.

Un autre a écrit: “Merde, dis juste [their] noms à ce stade.

Un troisième a simplement commenté: « Kylie a été paillassonnée autant que Khloe mais est en quelque sorte passée sous le radar. J’espère qu’elle obtiendra un peu de respect pour elle-même et qu’elle passera à autre chose.

BUZZ DE RUPTURE

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs de séparation entre Kylie et Travis circulent.

En fait, tout récemment, les fans ont repéré un autre exemple de “preuve” que le couple s’est séparé.

Le buzz a commencé après que la star des Kardashian ait partagé des photos de Noël et du Nouvel An, dont aucune ne présentait le natif du Texas.

Kylie s’est envolée pour Aspen, Colorado, avec sa grande soeur Kendall Jenner.

Elle a partagé un certain nombre de photos des vacances enneigées sur Instagram et TikTok.

Il n’est pas non plus apparu sur les photos et les vidéos de la fête de Noël de Kourtney Kardashian, à laquelle Kylie a assisté avec leur fille Stormi.

Les fans se sont rendus sur Reddit au milieu de la frénésie de publication pour réagir, une personne se demandant: “Le récent voyage de Kylies à Aspen aurait-il pu être une escapade de rupture / chagrin?”

Ils ont posté une vidéo TikTok qui prétend que Travis n’a plus suivi Justin Bieber et tous les amis de Kylie avec qui elle était à Aspen pour le réveillon du Nouvel An.

D’autres personnes ont rapidement pesé et commenté le fil avec leurs pensées.

“Ils ont” rompu “avant, donc je doute que cela signifie quoi que ce soit”, a suggéré une personne, tandis qu’une autre a écrit: “Je le savais putain !!! Elle ne s’affiche que lorsqu’elle est célibataire.

“Bien, mettez fin à la mascarade”, a dit quelqu’un d’autre à propos de leur supposée rupture.

Un quatrième utilisateur de Reddit a déclaré : « Ils ont des maisons séparées et [flew] dans des avions différents la dernière fois qu’ils ont été vus à une fête ensemble (je pense à Las Vegas, je ne suis pas sûr, le dernier événement dans une discothèque auquel ils ont assisté ensemble).

“De plus, ils ont dit qu’ils n’étaient pas ensemble lors de cette interview qui a été annulée après astroworld… Donc je parie qu’ils ont juste fait semblant d’être ensemble après astroworld pour créer une image de famille unie”, ont-ils ajouté.

Dans un fil Reddit séparé, quelqu’un d’autre a demandé: “Où était Travis?” aux côtés d’une vidéo TikTok publiée par la meilleure amie de Kylie, Stassie Karanikolaou.

Le clip d’une minute montrait Stassie, Kylie et Kendall faisant la fête le 31 décembre avec leurs amis, mais Travis était introuvable.

Une personne a commenté sur le fil : « Il n’était pas là parce qu’ils ne sont manifestement pas ensemble. S’ils l’étaient, je ne vois pas un monde où ils passeraient de nouvelles années séparés.

Un autre a écrit: “Je pense qu’ils se sont calmés à nouveau”, et une troisième personne a affirmé: “Ils ne sont pas ensemble.”

Quelqu’un d’autre a dit à propos de l’endroit où se trouvait Travis: “Il était à Miami”, tandis qu’un autre a ajouté: “Il s’est produit à Story (un club) à Miami pour NYE.”

CHAUD ET FROID

Kylie et Travis entretiennent une longue relation intermittente.

Ils ont commencé à se fréquenter en avril 2017 et en février 2018, elle a donné naissance à leur fille Stormi.

Le couple a brièvement appelé à cesser de fumer en septembre 2019, mais a choisi de se mettre en quarantaine ensemble pendant la pandémie de COVID-19.

Ils ont fini par raviver leur romance avec le temps.

Kylie a révélé qu’elle et Travis attendaient leur deuxième enfant ensemble en septembre 2021.

Le bébé – un garçon – est né en février 2022.

