Les fans de Kardashian déchirent Kim pour un “coup de pub” et pensent qu’elle essaie de restaurer l’image de la famille dans de nouvelles photos à but non lucratif

Les fans pensent que les derniers clichés que Kim, 42 ans, a publiés sur son aide à l’organisation à but non lucratif de Los Angeles, Alexandria House, ont été publiés pour aider à restaurer l’image de sa famille.

Cette saison des fêtes, la star de Hulu a donné une partie de son temps au comité de soutien au logement des femmes aux côtés de sa jeune sœur Khloe, 38 ans.

Certains fans pensent qu’elle a choisi de le faire uniquement parce qu’elle et sa sœur Kylie Jenner, 25 ans, ont été traînées par des fans pour avoir fait étalage de leur richesse pendant les vacances.

Au contraire, dans la légende, la fondatrice de SKKN a partagé avec les fans son lien avec Alexandria House et à quel point l’organisation est bénéfique pour les femmes de Los Angeles.

“Cette saison des fêtes, j’aimerais mettre en lumière une organisation que j’aime appelée @AlexandriaHouseLA, une organisation à but non lucratif qui a fourni un abri, une garde d’enfants, des conseils et une préparation à l’emploi à des centaines de femmes sans abri et leurs enfants au cours des 25 dernières années dans Los Angeles », a écrit Kim.

Kim a poursuivi: “Vous vous souvenez peut-être que j’ai visité il y a environ 5 ans où nous avons filmé la visite de KUTWK qui a inspiré un seul donateur qui regardait pour leur donner généreusement 1 million de dollars.”

La mère de quatre enfants a expliqué pourquoi elle et le fondateur de Good American sont revenus au refuge après avoir visité il y a quelques années un épisode de Keeping Up With The Kardashians.

“Cette semaine, Khloe et moi sommes revenus et avons rencontré les femmes incroyables et leurs enfants qui se trouvent actuellement dans la maison de transition et les programmes d’Alexandrie pour voir comment l’organisation a grandi”, a poursuivi Kim.

“Nous avons également été en mesure de fournir de nombreux éléments essentiels dont ils auraient besoin en cette saison des fêtes, ainsi qu’une journée de beauté et des portraits de famille avec leurs familles et des photos de la tête pour des entretiens d’embauche.”

« Nous avons également rencontré des femmes de Start Up Sisterhood, un programme qui aide à donner à ces femmes les outils et le mentorat dont elles ont besoin pour démarrer leur propre petite entreprise.





Vers la fin de la légende de la star de télé-réalité, elle a dévoilé à quel point elle était «reconnaissante» d’en savoir plus sur la vie des femmes au refuge.

Elle a également encouragé les fans à visiter le site Web du refuge et a remercié tous ceux qui ont aidé à offrir aux femmes d’Alexandria House une journée de soins.

“Nous sommes très reconnaissants de leur ouverture à partager avec nous leurs histoires personnelles de persévérance. Il faut vraiment un village et grâce au soutien d’organismes communautaires comme Alexandria House, nous pouvons faire la différence dans tant de vies en faisant connaître le travail important qu’ils font et en mettant en lumière ces femmes. Je vous encourage à en savoir plus sur Alexandria House en visitant https://www.alexandriahouse.org”

BONNE ACTION OU JUSTE RP ?

De nombreux fans ont rejeté l’acte philanthropique de la créatrice de SKIMS comme n’étant qu’un autre stratagème de son équipe de relations publiques.

“L’équipe des relations publiques travaille dur pour dissimuler”, a commenté un critique, un autre a ajouté : “L’équipe des relations publiques travaille dur pour restaurer cette image.”

Un autre critique a claqué: “Rien de tel que de faire quelque chose de gentil pour quelqu’un et de s’en vanter ensuite!”

Un critique a attribué la charité de Kim à ses déductions fiscales, déclarant: «C’est à la fin de l’année. Ils doivent utiliser quelque chose pour amortir les impôts.

Un autre critique fulminait : « Visité il y a 5 ans ? Nawww si gentil de votre part de prendre le temps de revenir pour un coup de pub bien nécessaire… »

Même si certains fans n’ont pas été émus par la bonne action de Kim, d’autres fans ont célébré la deuxième Kardashian la plus âgée pour son travail désintéressé.

“Incroyable toutes les choses que vous faites. Vous êtes unique en son genre », a salué un fan.

Un autre fan a encouragé: “HELL YEAH Kim. J’aimerais que vous passiez à côté de toutes ces bêtises flashy et que vous fassiez ce genre de choses tout le temps – c’est Big Queen Energy.

Un troisième fan a cosigné: “Plus de ça, moins de tous les autres” trucs “. Utilisez votre plate-forme pour mettre l’accent sur la lumière et l’espoir. Bien fait.”

