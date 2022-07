Les fans de Kardashian critiquent Kylie Jenner après la réapparition d’un ancien texte « raciste » à sa sœur Kim

KYLIE Jenner a déclenché une réaction violente après que son message passé à sa sœur Kim Kardashian, l’appelant « ghetto », soit réapparu en ligne.

Kim, 41 ans, a partagé une capture d’écran du texte de ses demi-frères et sœurs sur Instagram lorsque l’échange a eu lieu en 2015.

Getty

Kylie Jenner a reçu un contrecoup pour un texte passé qu’elle a envoyé à sa sœur Kim Kardashian[/caption]

Instagram/Kim Kardashian

Kylie a appelé sa sœur “ghetto” dans le SMS qu’elle a envoyé à l’âge de 17 ans[/caption]

La photo – qui vit toujours sur le compte de Kim – a refait surface, provoquant la colère des fans avec le choix de mots de l’adolescente de l’époque.

Le texte de Kylie était un message d’anniversaire pour sa sœur aînée, qui disait : “JOYEUX ANNIVERSAIRE, je sais que nous nous énervons parfois lol mais merci de toujours me soutenir.

“J’apprends beaucoup de toi, que ce soit sur la mode ou sur la façon de passer de gentille fille à ghetto. Je t’aime.”

L’affiche originale n’était pas satisfaite de la note “douteuse” du fondateur de Kylie Cosmetics, y compris leurs réflexions à côté de la capture d’écran.

En savoir plus sur Kylie Jenner PRESQUE TERMINÉ Les fans de Kylie Jenner repèrent UN AUTRE “signe” qu’elle et Travis Scott vont se séparer LE VISAGE FRAIS DE KY Kylie montre une VRAIE peau avec des taches de rousseur et des imperfections dans une rare photo non filtrée

“Dans un post qui est toujours sur l’Instagram de Kim, Kylie Jenner, alors âgée de 17 ans, remercie sa sœur de lui avoir appris à” passer de gentille fille à ghetto “.

“Aujourd’hui, on peut se demander si Kim K serait aussi enthousiaste à l’idée d’être associée au” ghetto “qu’elle lutte pour” nettoyer “sa réputation.”

De nombreux critiques ont accepté, claquant le plus jeune frère Kardashian / Jenner, l’un d’entre eux la qualifiant de “peu profonde”.

D’autres pensaient que ses commentaires étaient “racistes” et “tellement exaspérants”.





Kylie a déjà été accusée de blackfishing – qui fait référence à quelqu’un prétendant être noir ou métis en utilisant la coiffure et le maquillage.

Le journaliste Wanna Thompson a créé le terme et l’a décrit comme «des personnalités publiques blanches, des influenceurs, etc. [who] faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apparaître Noir.

RÉCLAMATIONS DE PÊCHE AU NOIR

En mai, la jeune femme de 24 ans a été accusée d’avoir assombri son teint sur une photo pour promouvoir sa nouvelle ligne de maquillage, où elle a montré un bronzage profond et des cheveux lissés en arrière.

Kylie a encadré ses yeux avec un fard à paupières violet audacieux et a utilisé une couleur brun violet sur ses lèvres.

La mère de deux enfants l’a légendé: “y les palettes bronze et mauve tombent demain à 9 heures du matin dans de toutes nouvelles teintes hautement pigmentées et faciles à mélanger.”

Contrairement à ses frères et sœurs aînés, Kylie n’a pas d’héritage arménien. Elle est la deuxième fille de Caitlyn et Kris Jenner.

Kris a des racines anglaises, irlandaises, néerlandaises, allemandes et écossaises, selon Showbiz CheatSheet.

Caitlyn, une ancienne olympienne, a des racines canadiennes et galloises et, comme Kris, fait également remonter son héritage à l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse et la Hollande.

Les critiques de Kylie l’ont critiquée pour sa photo “dérangeante” et ont affirmé qu’elle “arnaque les minorités”.

L’un d’eux a écrit : « Ce n’est pas correct… c’est une fille blanche. C’est de la pêche noire. Je n’aurais peut-être pas su que c’était Kylie si ce n’était pas pour ce sous-marin. Que quelqu’un l’arrête.

Un autre a ajouté : « Ce qui me tue, c’est la planification stratégique de tout cela. Un directeur artistique, un maquilleur et un photographe se sont tous rencontrés et ont délibérément décidé : « Ok, nous allons essayer de vous donner un air biracial/latina, etc. » avec ce look. Et puis la convention collective !!

Un troisième a posté: “Elle veut tellement être une femme non blanche que c’est dérangeant honnêtement.”

Un autre utilisateur a commenté : “Trouver une autre minorité à arnaquer.”

JEU PASSÉ

Ce n’est pas la première fois que Kylie est accusée de blackfishing.

En octobre, elle et sa sœur Kendall ont été critiquées pour avoir montré une peau nettement plus foncée dans une histoire Instagram.

Des semaines plus tard, Kylie arborait à nouveau un teint olive et une tresse noire serrée tout en se filmant dans la voiture.

La star de télé-réalité partage un côté plus franc d’elle-même depuis qu’elle a accueilli son deuxième enfant, un fils, en février.

Kylie et ses sœurs ont également été récemment accusées d’avoir “extorqué un gain financier” aux Noirs dans un article cinglant de Los Angeles.

Le journaliste a utilisé une citation de Ren Ellis Neyra, professeur agrégé d’études afro-américaines à l’Université Wesleyan.

Ren a écrit dans le magazine numérique Public Books : « Les Kardashian sont un excellent exemple de suprématie blanche multiraciale.

“Entreprise commerciale se faisant passer pour une famille, les Kardashian sont déterminés à tirer un profit financier des Noirs et de la culture noire, même s’ils stigmatisent, en particulier, les femmes noires à travers leur projet de blancheur multiraciale.”

Instagram/Kylie Cosmétiques

Kylie a déjà été accusée de pêche au noir sur une photo où elle semblait assombrir son teint[/caption]

Instagram

Elle a également été appelée pour avoir arboré un teint olive lors d’un trajet en voiture[/caption]

Getty

Les sœurs Kardashian / Jenner ont récemment été accusées d’avoir tiré un profit financier des Noirs[/caption]