Les fans de Kardashian critiquent Kourtney à propos du TikTok “inapproprié” de sa fille de 10 ans, Penelope, avec son cousin North West

Les fans de KARDASHIAN ont critiqué Kourtney pour le TikTok "inapproprié" de sa fille de 10 ans, Penelope, avec son cousin North West.

La fille de Kourtney a mis en ligne un nouveau clip vidéo sur TikTok.

Penelope, la fille de Kourtney Kardashian, a réalisé une nouvelle vidéo TikTok

La fille de Kim Kardashian, North West, a joué avec le tuyau

La courte vidéo a commencé avec Penelope, 10 ans, sortant du garage.

La fillette de 10 ans a prononcé les paroles de la chanson d’Ellie Goulding, Lights.

La fille de Kim Kardashian, North, neuf ans – qui était auparavant à la soirée pyjama de Penelope au spa – emportait avec elle un seau d’eau.

Alors qu’elle était assise sur le capot, Penelope a commencé à arroser la jeep de savon.

Pendant que sa copine ajoutait plus de savon, North a commencé à jouer avec le tuyau et a pulvérisé de l’eau dans l’air.

Alors qu’elle était allongée sur le capot, Penelope a commencé à donner des coups de pied de haut en bas.

La légende disait : “Lavage de voiture”.

Les fans de Keeping Up With The Kardashians ont été bouleversés dans un fil de discussion en ligne alors qu’ils claquaient la mère de Penelope dans la section des commentaires.





LES COMMENTAIRES

Les fans ont fait valoir que la petite fille imitait des poses qu ‘«elle a probablement vu des personnes âgées poser de manière quelque peu séduisante».

Un critique a noté: “Cette situation m’a donné une toute nouvelle perspective sur les enfants sur Internet et à quel point cela peut être dangereux.”

Un autre critique a ajouté: “J’aimerais que Kourtney soit juste hyper conscient et trop prudent à ce sujet.”

Un troisième critique a mentionné: “Je pense que c’est inapproprié parce que le père de North a dit à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas d’elle sur TikTok. Alors Kourtney ne devrait pas la mettre là-dedans. Je me fiche de ce qu’ils faisaient.

Une quatrième personne a écrit : “Pénélope est trop jeune pour faire des réseaux sociaux.”

Un commentateur est intervenu : « Ma seule conclusion est que le compte de Penelope ne devrait pas être public. Les réseaux sociaux sont toxiques à bien des égards et Kourtney le sait.

LA FÊTE D’ANNIVERSAIRE

Récemment, la star de The Kardashians a partagé d’autres photos Instagram de la fête d’anniversaire de sa fille à la piscine.

Kourtney a écrit: “Un 10e anniversaire de rêve pour la fille de rêve.

“J’aime laisser mes enfants montrer la voie quand il s’agit de célébrer leurs anniversaires. Elle m’a dit toutes ses idées et je l’ai aidée à les concrétiser.

Elle a conclu: “Pour toutes les photos et les détails, allez sur @poosh.”

La star de Hulu a également remercié le chef K pour “toute la nourriture délicieuse” et la “section végétalienne supplémentaire et sans gluten pour moi”.

LA NOURRITURE

Récemment, le chef personnel des Kardashian a partagé des photos des délicieuses friandises préparées pour la journée spéciale de Penelope.

Les instantanés étaient des mini sandwichs au fromage grillé en forme de cœur et un bol de sauce marinara assis à côté des sandwichs.

Le chef K a ensuite posté une photo de la table remplie de fleurs, de cheeseburgers et de pépites de poulet.

Scott partage sa fille et ses fils avec son ex Kourtney, 43 ans.

En mai, Kourtney a quitté Scott Disick, 39 ans, et a épousé Travis Barker, 46 ans, lors d’une belle cérémonie à Portofino, en Italie.

La star de Hulu est la belle-mère des deux adolescents de Travis : Alabama, 16 ans, et Landon, 18 ans.

Elle partage sa fille, Reign, sept ans, et Mason, 12 ans, avec son ex.

Kourtney et Scott Disick photographiés avec leurs enfants

Kourtney et Travis Barker ont posé avec Penelope

Les fans ont fait valoir que Kourtney devrait être «hyper conscient» de la façon dont Internet peut être «dangereux»