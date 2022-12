Les fans de Kardashian craignent pour Kris Jenner après que la matriarche est « absente » de la grande fête de Noël familiale annuelle

La matriarche KARDASHIAN Kris Jenner a des fans convaincus qu’elle a raté leur fête de Noël annuelle dans un camouflet choquant.

Les fans inquiets en ligne ont posé une question importante : “Où était Kris à la soirée du réveillon de Noël ?”

Un utilisateur de Reddit est allé plus loin dans le sujet et a écrit : « Il est bien connu que c’est la période de l’année préférée de Kris et la fête du réveillon de Noël est généralement organisée par elle.

“Aucun message sur son histoire et aucun signe d’elle dans aucune vidéo – des idées?”

Ensuite, plusieurs fans sont intervenus avec leurs théories.

L’un d’eux a dit: “En attendant que les photos reviennent de leur éditeur lol.”

Un autre a dit : « Peut-être malade ? Le Covid, la grippe et le VRS font à nouveau leur tour. »

Alors que d’autres étaient d’accord et ont émis l’hypothèse que la célèbre matriarche pourrait se sentir mal.

NOËL AVEC AK

Dans une vidéo de la soirée du réveillon de Noël, tous les membres de la famille Kardashian ont eu leur temps sous les projecteurs, sauf Kris bien sûr.

Kendall Jenner a été la première sœur à être vue dans la vidéo, et elle portait une robe rouge sans bretelles.

Kim Kardashian portait une robe argentée moulante, et elle a failli avoir un dysfonctionnement de la garde-robe NSFW parce qu’elle était si serrée.

Kim a également créé ses cheveux nouvellement assombris que les fans réclamaient.

Khloe s’est pavanée dans une robe rouge sexy sans bretelles avec une fente accrocheuse à la hauteur des cuisses.

Kylie a créé les tenues assorties d’elle et de Stormi dans une vidéo TikTok. Ils n’ont pas suivi le thème rouge, mais ils avaient toujours l’air fabuleux.

Cependant, après plus de 24 heures passées à garder le silence sur la fête – en plus de ne pas être vue dans des vidéos ou des photos des membres de sa famille – la momager a finalement émergé.

La magnat du divertissement a confirmé qu’elle était effectivement à la fête somptueuse le lendemain lorsqu’elle a partagé ses propres instantanés de l’intérieur de l’événement.

Kris a été stupéfaite dans une longue robe à volants qui correspondait au thème rouge de la fête alors qu’elle posait à côté de sa fille Khloe et de son amie de longue date, Faye Resnick.

FESTIVITÉS DE VACANCES

Avant la grande fête de samedi, la fille aînée de Kim, North, a donné aux fans de Kardashian un aperçu intérieur à travers TikTok dans la maison de Kim pendant les vacances.

Plus tôt ce mois-ci, elle a fait visiter à ses abonnés le sapin de Noël dans sa chambre, décoré à son goût.

L’arbre avait divers ornements, dont plusieurs ressemblaient à une pile d’argent, d’appareils photo, etc.

North a également partagé le décor de vacances de Kim, y compris des structures géantes d’arbres blancs et de bonhommes de neige dans le coin de sa maison.

North a même peint son visage pour ressembler au Grinch sur le compte de réseau social.

