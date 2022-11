Les fans de Kardashian craignent pour Khloe alors qu’ils attrapent le “tic nerveux” de la star dans de nouvelles photos alarmantes lors d’un événement de mode

KHLOE Kardashian a suscité des inquiétudes après que les fans aient repéré ce qui semblait être son « tic nerveux ».

La star de Kardashians, 38 ans, a été vue en train de poser avec sa main levée sur un côté de son visage sur des photos des CFDA Awards lundi soir.

Khloe Kardashian a suscité des inquiétudes après que les fans aient repéré ce qui semblait être son « tic nerveux »

Elle a été vue à plusieurs reprises posant avec sa main levée sur un côté de son visage sur des photos des CFDA Awards

Khloe – qui a séduit dans une robe découpée en bronze lors de l’événement – ​​a été photographiée à plusieurs reprises avec ses doigts dans ses cheveux.

Les fans craignaient que la star de télé-réalité – qui a été ouverte sur son anxiété lors d’événements sur le tapis rouge dans le passé – puisse avoir des démangeaisons nerveuses.

L’un d’eux a écrit sur Reddit : “Elle est toujours en train de jouer avec ses cheveux ou de se gratter le cuir chevelu, je pense que c’est un tic nerveux ou quelque chose comme ça.”

Un autre a ajouté: «Je me gratte le cou, le cuir chevelu ou les oreilles quand je suis anxieux et plus mes ongles sont longs, plus je suis susceptible de le faire en public et j’espère que les gens ne le remarqueront pas.

“J’espère vraiment qu’elle ne fait pas ça !”

Un troisième a posté : « Pareil ! Chaque fois que je suis stressé ou anxieux, je me gratte et je ne m’en rends même pas compte jusqu’à ce que mon petit ami me crie d’arrêter.

« Je me suis aussi fait saigner. Je me demande avec Khloe si c’est une compulsion liée à l’anxiété.

Khloe a parlé de sa peur des tapis rouges lors d’un déjeuner avec ses sœurs Kourtney et Kim sur The Kardashians la semaine dernière.





“Aller sur un tapis rouge me donne le plus d’anxiété. ne comprends pas pourquoi nous devons les faire.

«Je les déteste, je ne veux jamais les faire. Je ferai des séances photo, je sortirai avec des paparazzi, rien de plus qu’un putain de tapis rouge.

Elle a ajouté : « Les tapis rouges sont littéralement la pire chose de ma vie. C’est comme la saison ouverte pour que les gens vous critiquent.

“Sauf si je suis Kendall [Jenner, her sister]ça ne passe pas.

Aux CFDA Awards, Khloe a été rejointe par ses sœurs mais a laissé ses deux enfants à la maison.

Elle partage sa fille True, quatre ans, et un bébé de deux mois avec son ex Tristan Thompson.

Khloe et Tristan se sont séparés après le scandale de son enfant amoureux.

Tristan a accueilli un fils nommé Theo, maintenant âgé de cinq mois, avec Maralee Nichols, 31 ans, en décembre 2021.

Il a eu une liaison avec Maralee alors qu’il était censé être exclusif avec Khloe.

Lors de la première de la saison des Kardashian, Khloe a détaillé les conséquences déchirantes du scandale de paternité de son ex.

Khloe a confirmé qu’elle n’était pas au courant de l’infidélité de son ex et a été informée lorsque des documents ont été divulgués à la presse.

À ce moment-là, elle avait déjà décidé d’avoir un autre bébé via une mère porteuse avec Tristan, révélant qu’ils avaient fait un transfert d’embryon quelques jours plus tôt.

Elle a permis à Tristan d’être dans la salle d’accouchement lorsque leur mère porteuse a accouché en août.

“Je suis tellement reconnaissant. C’est un si beau cadeau que nous pouvons avoir », a déclaré Khloé sur le petit.

Les fans craignaient qu'elle ne se «démange nerveusement» les cheveux

Khloe avait admis souffrir d'anxiété sévère lors d'événements sur le tapis rouge

Elle a accueilli un petit garçon en août