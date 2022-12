Les fans de Kardashian choqués après que l’ex de Scott Disick semble méconnaissable sur de nouvelles photos

AMELIA Hamlin a radicalement changé son apparence, comme en témoigne une série de nouvelles photos.

La fille de 21 ans de la star de RHOBH, Lisa Rinna, 58 ans, ressemblait à l’ombre d’elle-même selon les fans, avec des pommettes plus nettes, des sourcils plus fins et une moue charnue.

Le nouveau look d’Amelia a été critiqué alors que les fans ont posté une photo accablante avant et après du mannequin.

Un Redditor a écrit: “Honnêtement, je ne peux même pas me moquer de ça, je me sens profondément triste pour elle.”

Un autre a commenté: “On dirait qu’elle s’est fait sucer la jeunesse”, ajoutant qu’elle “n’avait pas besoin de faire ce travail” et c’est “triste qu’elle ait pensé qu’elle l’avait fait”.

“Je serais tellement triste si mon enfant manipulait tellement son apparence que nous n’avions même plus l’air apparentés”, a écrit un autre.

Les redditors ont émis l’hypothèse qu’Amelia avait subi une opération d’élimination de la graisse buccale à un moment donné, ce qui expliquerait ses joues creusées.

La graisse buccale est la graisse entre les os de la mâchoire et les pommettes, et un excès peut contribuer à un look “baby face”.

La métamorphose qui modifie le visage de Hamlin a apparemment commencé en décembre 2021, lorsque les fans l’ont suppliée de “se calmer avec les injections de lèvres”.

À l’époque, Amelia est apparue dans une publicité pour Rinna Beauty, faisant ses débuts avec ce que les fans ont appelé des lèvres “gonflées” pour le kit Amelia.

Sa mère Lisa s’est rendue sur son compte Instagram pour défendre sa fille contre les spéculations sur les produits de comblement des lèvres d’Amelia.

“Elle a toujours eu les plus belles lèvres”, a-t-elle écrit sur une photo d’Amelia bébé.





GRANDE RUPTURE

Les changements dans l’apparence d’Amelia surviennent après sa séparation avec l’ex Scott Disick, 38 ans, en octobre 2021 après un an de fréquentation.

Selon sa mère Lisa, Amelia s’est séparée de Scott à la suite d’un scandale Instagram dans lequel le fondateur de Talentless s’est retrouvé mêlé.

Scott aurait envoyé un message à l’ancien petit ami de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima, dans le but de faire honte à Kourtney pour sa romance éclair avec son mari Travis Barker.

Younes a posté le message sarcastique de Scott sur son propre compte Instagram, ajoutant que ce que fait Kourtney “n’a pas d’importance” pour lui, “du moment qu’elle est heureuse”.

Lisa a expliqué qu’Amelia “n’était pas contente” de la situation, ce qui l’a incitée à amorcer la rupture plusieurs semaines plus tard.

JETER DE L’OMBRE

La séparation officielle d’Amelia et Scott n’a pas été totalement amicale, du moins à l’extérieur.

En octobre 2021, après la rupture du couple, Amelia a semblé jeter de l’ombre sur l’ancienne star de Keeping Up with the Kardashians via les réseaux sociaux.

Amelia a “aimé” une publication Instagram de Travis Barker annonçant initialement ses fiançailles avec Kourtney Kardashian dans un geste apparent pour jeter de l’ombre sur son ex-célébrité.

De même, le mannequin a “aimé” la publication Instagram de Khloe Kardashian sur les fiançailles de sa sœur Kourtney avec Travis.

Amelia n’a jamais commenté directement la situation et n’a pas encore offert de contexte supplémentaire à sa rupture avec Scott depuis.