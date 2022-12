Les fans de Kardashian choqués après que Khloe ait révélé de la vraie peau, y compris des bandages sur des photos non éditées, et l’ont suppliée d’arrêter Photoshop

KHLOE Kardashian a choqué les fans après avoir aperçu sa vraie peau aux People’s Choice Awards 2022.

Khloé, 38 ans, a assisté à l’événement à Santa Monica, en Californie, avec sa maman Kris Jenner et a fini par remporter le prix de la meilleure star de télé-réalité.

Getty Images – Getty

Des clichés non édités de la mère de deux enfants ont été publiés après qu’elle soit montée sur scène pour accepter un prix[/caption]

La maman de deux enfants s’est mise en valeur pour la soirée et portait un pantalon noir chic et un haut Jean Paul Gaultier à manches longues sans bretelles assorti, qui ressemblait à une veste de smoking sur le devant.

Khloé a accessoirisé son style avec une paire de grandes boucles d’oreilles en or et a porté ses cheveux en une vague lâche et avec beaucoup de volume.

Elle portait également un autre accessoire familier sous la forme d’un bandage de couleur chair sur le côté gauche de son visage.

En octobre, Khloé a finalement révélé la raison pour laquelle elle portait un gros bandage sur son visage depuis des mois.

La star de télé-réalité a expliqué qu’elle s’était fait retirer une tumeur du visage et qu’elle devait la garder couverte jusqu’à ce qu’elle guérisse complètement.

Mais les fans étaient plus préoccupés par la différence d’aspect de Khloé dans la vraie vie sur les photos non éditées des People’s Choice Awards.

En postant quelques clichés d’elle sur scène avec sa mère lorsqu’ils ont accepté le prix de la meilleure série de télé-réalité, une personne a écrit sur Reddit : “Le vrai visage de Khloe ! Publier avant qu’ils ne soient effacés d’Internet.

D’autres utilisateurs ont rapidement commenté le fil de discussion comme une personne l’a affirmé: «Je me fiche de ce que quelqu’un dit. La vraie vie Khloe et l’insta Khloe ne sont pas les mêmes.

Une autre a dit : « Je préfère ça à tout ce qu’elle publie », ce à quoi quelqu’un d’autre a répondu : « Complètement d’accord. De plus, je pense qu’il est vraiment important de montrer à quoi ressemblent réellement ces types d’altérations du visage et du corps IRL.

“Je ne dis pas qu’elle a l’air mauvaise, je pense juste qu’elle ressemble à une personne entièrement différente de celle qu’elle fait sur Instagram, ce qui pourrait induire les gens en erreur en leur faisant croire que les résultats des charges/etc sont différents de ce qu’ils sont réellement”, ont-ils ajouté.

Quelqu’un d’autre a fait remarquer : « C’est choquant à cause de tous les filtres qu’elle utilise. Sinon, ce serait un autre visage “normal”.

D’autres personnes ont repéré le bandage de Khloé alors qu’une personne écrivait: “Cher seigneur, je peux voir la bande faciale.”

Un autre a commenté: «Combien de temps doit-elle porter un bandage? Ça fait comme… plus de 6 mois.

Et d’autres utilisateurs de Reddit ont affirmé que Khloé avait l’air plus âgée, et presque du même âge que sa mère Kris.

“Pourquoi est-ce qu’ils ont l’air à peu près du même âge ? Cela me fait peur. C’est normal que Kris ait l’air comme elle le fait. Une femme dans la soixantaine avec beaucoup de travail, mais Khloe wtf », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a écrit : « Elle et Kris ont le même âge. Pauvre Khloé. J’aurais vraiment aimé qu’elle n’ait pas ressenti le besoin de peaufiner autant son visage.

Mais d’autres ont défendu le look de Khloe lorsqu’une personne a déclaré: “Je pense qu’elle a l’air bien. J’aimerais qu’elle arrête les chirurgies maintenant. Pouvez-vous imaginer ce qu’elle fera quand elle vieillira.

Un autre a ajouté: “En fait, elle n’a pas l’air trop mal si vous me demandez lol.”

Khloé a avoué aux fans mardi soir qu’elle pensait qu’elle ressemblait à un “monstre” aux People’s Choice Awards 2022.

Elle a consulté ses histoires Instagram et a décidé d’expliquer pourquoi ses cheveux avaient l’air ébouriffés lorsqu’elle s’est précipitée sur scène pour rejoindre sa mère Kris.

S’adressant à ses 281 millions de followers, Khloé a déclaré : « Vous les gars, mes cheveux sont vraiment beaux maintenant, je vous le dis !

“Je ne sais pas ce qui s’est passé sur scène, mes cheveux étaient foutus et puis on m’a appelé, ma mère était seule sur scène alors j’ai dû courir là-bas et la sauver et j’avais l’air d’un monstre mais vous les gars sais quoi, les problèmes de champagne, d’accord ! »

Elle a ensuite ajouté: “Je suis tellement reconnaissante d’avoir gagné, je vous aime les gars!”

Getty Images – Getty

Khloé a assisté aux People’s Choice Awards 2022 avec sa maman Kris Jenner[/caption]

Instagram

De nombreuses personnes ont commenté à quel point Khloé est différente dans la vraie vie par rapport à ses photos sur Instagram[/caption]

Instagram

Khloé publie souvent des photos glamour sur les réseaux sociaux, mais elle a été accusée de les avoir fortement modifiées[/caption]