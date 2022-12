Les fans de Kardashian choqués après le dernier coup « humiliant » de Kim envers Kourtney dans une nouvelle photo de famille au milieu de la rivalité entre sœurs

Les fans de KARDASHIAN sont choqués par le camouflet apparent de Kim envers sa sœur Kourtney dans de nouveaux clichés familiaux apparemment adorables.

La star a posé avec trois de ses quatre enfants et la fille de sa soeur Khloe Kardashian, True Thompson, pendant ce qui semblait être une soirée pyjama festive.

Les fans de Kardashian sont convaincus que Kim jetait de l’ombre sur Kourtney[/caption]

La star a partagé de nouvelles photos de famille avec la fille de Khloe[/caption]

Des rumeurs circulent selon lesquelles Kourtney et Khloe se disputent[/caption]

Aucun des enfants de Kourtney n’était présent, et les fans pensent que c’était peut-être une décision calculée.

Les photos de la star de Hulu ont été publiées sur Reddit, où les fans ont disséqué chaque détail, y compris un détail d’arrière-plan étrange.

Alors que d’autres étaient obsédés par cela, certains se demandaient si Kim était louche, un utilisateur écrivant: «Nous savons tous que Kim est mesquin.

« Pensons-nous que sa dernière publication sur Instagram est une ombre directe pour Kourt ? Après le clip de Khloé disant qu’elle ne laisserait jamais la vraie dormir chez Kourtney ? »

Un autre fan a écrit: « Kim humilierait sa propre sœur si cela signifiait se venger d’eux pour une raison quelconque. Je suis d’accord avec Khloe pour ne pas laisser sa fille dormir dans la maison de Kourt, mais il n’y a aucune raison pour qu’aucun d’entre eux utilise cela comme une fouille et provoque éventuellement plus de tension entre Kourtney et Khloe.

” Mais …. Nous parlons de Kim ici. Alors…”

Quelqu’un d’autre a écrit: “100% c’était frotter du sel dans la plaie.”

Un troisième critique a commenté: “C’est sûr que ça l’était.”





ALIMENTATION DES RUMEURS

Khloe a ajouté de l’huile sur le feu en partageant la photo de Kim sur sa propre histoire Instagram.

Elle a ajouté la légende: “Ugh… J’adore cette équipe.”

Les photos montraient la star des Kardashian avec trois de ses quatre enfants : Saint, six ans ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

La fille de Khloe, True, était également présente et portait le même pyjama que ses cousins.

Kim a souri pendant que ses enfants faisaient des signes de paix et jouaient pendant la séance photo.

Le magnat du SKKN a écrit dans la légende: “Full House”, avec un emoji au cœur noir.

LA RIVALITÉ FRATERNELLE

Plus tôt ce mois-ci, Kim a partagé une autre adorable photo de famille, cette fois avec son frère Khloe et sa fille Chicago.

Dans l’instantané, la star fondatrice de Good American et la petite fille ont enfilé des tenues et des accessoires assortis.

Les deux se tenaient la main alors qu’ils portaient des bustiers éblouissants avec des cols roulés noirs à manches longues.

Ils ont terminé leur look glamour avec des lunettes de soleil foncées.

Le fondateur de Skims a légendé le message: “Deux de mes personnes préférées.”

Dans la section des commentaires, Khloe a répondu sarcastiquement : « Awwwwww. Je sais que c’était juste parce que ça allait avec votre flux, mais la légende m’a eu.

Kim jumelé avec les quatre enfants en pyjama festif dans de nouvelles photos[/caption]

Les fans ont noté que Khloe avait précédemment déclaré qu’elle ne laisserait pas le vrai sommeil chez Kourtney[/caption]

Le couple se disputerait depuis un certain temps[/caption]