Les fans de Kardashian choqués après avoir découvert un indice majeur, la ligne de natation de Kylie Jenner a été définitivement ARRÊTÉE

Les fans de KARDASHIAN bourdonnent à propos de la société de Kylie Jenner, Kylie Swim, après avoir repéré un indice qu’elle a été fermée.

La milliardaire possède plusieurs entreprises, dont sa célèbre ligne de maquillage, une ligne pour bébé et la marque de natation.

INSTAGRAM/kylieswim

Les fans ont découvert un indice majeur sur le sort de Kylie Swim[/caption]

Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont appris que les avocats de la star de télé-réalité avaient abandonné la marque[/caption]

Vendredi, les utilisateurs de Reddit ont découvert des documents juridiques suggérant que l’équipe juridique de Kylie a “abandonné” la marque pour sa marque Kylie Swim.

L’affiche originale suggérait que l’entreprise était « morte dans l’eau » en conséquence.

Selon les documents, une demande de mai 2021 pour la marque a été abandonnée et marquée « MORT / DEMANDE / Refusée / Rejetée ou invalidée ».

Aucune raison pour que l’équipe abandonne la marque n’a été donnée, bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations selon lesquelles Kylie laissait la marque disparaître.

En savoir plus sur Kylie où est-il? Les fans de Kylie s’inquiètent pour son fils après que le bébé a “disparu” d’une sortie en famille KEN VOUS LE CROYEZ ? Les fans de Kardashian révèlent quels enfants seront les prochains Kendall et Kylie

Tout comme la star elle-même, sa marque de maillots de bain a fait l’objet de beaucoup d’attention au fil des ans.

Kylie a continué à défendre sa marque, ignorant la plupart du temps le contrecoup.

Elle a publié plusieurs styles et gammes et a continué à publier sur la marque sur les réseaux sociaux jusqu’au début juin.

En septembre 2021, elle a été critiquée pour son “manque d’intégrité en tant que propriétaire d’entreprise alors que les fans déchiraient l’entreprise.





COULE OU NAGE

Plusieurs critiques ont qualifié les pièces de la ligne «horribles» et / ou «bon marché», entre autres.

Au fur et à mesure que les critiques de la marque arrivaient, les utilisateurs n’ont rien retenu.

«La qualité de la ligne Kylie Jenner Swim est tellement bon marché. Tellement déçu », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre critique de Reddit a déclaré: «La balise Kylie transparente est un rouleau oculaire tellement odieux. Kylie et toute la compagnie sont ridicules.

Même si les spéculations s’intensifient, Kylie reste calme et semble de bonne humeur.

SORTIE EN FAMILLE

Elle a récemment été aperçue avec son petit ami Travis Scott et sa fille Stormi.

Kylie s’est rendue sur TikTok pour publier une nouvelle vidéo la mettant en scène, Travis et Stormi, quatre ans, marchant dans le couloir de ce qui semble être un hôtel de luxe.

Dans le clip, la famille marche ensemble alors qu’une autre photo montre Kylie tenant la main de sa fille.

Un autre a dit: “Suis-je le seul à me demander où est le fils de Kylie?” alors qu’un troisième intervenait: «Où est le petit garçon? Il mérite aussi un peu d’amour.

“Où est l’autre bébé”, a répondu une personne, et une autre a écrit : “N’a-t-elle pas eu un deuxième enfant ?”

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a accueilli son deuxième enfant en février, mais les fans ne l’ont pas beaucoup vu.

La jeune femme de 24 ans a partagé quelques clichés de son fils avec son visage hors champ, dont un où la star a montré ses vergetures.

Plus tard, un énorme petit-déjeuner comprenant des crêpes, du bacon, des saucisses, des fruits et bien plus encore apparaît à l’écran.

Cependant, certains fans se sont demandé où était le petit de la star pendant tout ce temps passé en famille, comme l’un d’eux a dit : “Le deuxième bébé existe-t-il encore ?”

La star de la télévision a également posté une vidéo récemment dans laquelle elle frottait de la lotion pour bébé sur les jambes et les pieds de l’enfant de cinq mois – un clip dont les fans n’étaient pas satisfaits en raison des longs ongles de Kylie.

« Elle va le mettre au rebut avec ces clous ! une personne a réagi alors qu’une autre a ajouté: “Mon Dieu, je ne changerais pas une couche avec ça.”

Un troisième a commenté: “C’est tellement une bête noire pour moi de voir ces ongles pointus sur des mamans qui manipulent des bébés.”

RÉCUPÉRATION DE BÉBÉ

Alors que les fans ont eu de rares regards sur le bébé, Kylie n’a toujours pas annoncé le nom de l’enfant après avoir révélé qu’elle avait changé de surnom.

La magnat de la beauté a écrit sur son histoire Instagram : « Pour votre information, le nom de notre fils n’est plus Wolf.

“Nous n’avions vraiment pas l’impression que c’était lui. Je voulais juste partager parce que je continue de voir Wolf partout.

Le changement de nom est intervenu après que l’ex-copain de Kylie, Tammy Hembrow, a subtilement appelé le choix du nom de la star dans un post Instagram où elle a posé avec son aîné.

Le mannequin australien a enroulé un bras autour de son fils Wolf, six ans, alors que les deux se regardaient dans les yeux en souriant.

Elle a simplement sous-titré la photo avec un clin d’œil au nom de son aîné : “Mon loup”.

En savoir plus sur le soleil américain RÉALITÉ TRAGÉDIE Mike Wolfe brise le silence sur l’ancienne co-star avec un commentaire cryptique

À l’époque, les fans pensaient que sa légende aurait pu être une fouille chez la star de télé-réalité choisissant le même nom pour son deuxième enfant.

“Je suis content de ne pas être le seul à avoir établi une connexion rapide et à être venu sur la page de Tammy”, a écrit une personne.

Instagram

Comme Kylie, Kylie Swim a fait face à beaucoup de controverses et de contrecoups[/caption]

INSTAGRAM/kylieswim

La star de télé-réalité n’a pas posté sur la marque depuis début juin[/caption]

Reportez-vous à la légende

Elle semble indifférente, publie des articles sur sa famille et vole en privé[/caption]