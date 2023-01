Les fans de Kardashian appellent le dernier “échec de Photoshop” de Kylie Jenner alors qu’elle pose en robe moulante pour de nouvelles photos glamour

KYLIE Jenner a été accusée d’avoir photographié son corps dans ses dernières photos glamour.

La jeune femme de 25 ans était magnifique dans une robe blanche ornée de bijoux dans une nouvelle publicité pour promouvoir Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner a été accusée d'avoir photographié son corps dans ce cliché, alors qu'un fan a souligné sa taille "évidemment modifiée"

La jeune femme de 25 ans était magnifique dans une robe blanche ornée de bijoux dans une nouvelle publicité pour promouvoir Kylie Cosmetics

Kylie a séduit dans la robe, qui comportait des épaules remarquables et un col orné.

Elle a coiffé ses cheveux dans de volumineuses vagues de style Old-Hollywood et a encadré ses traits avec du rouge à lèvres écarlate.

Alors que de nombreux fans ont loué le look rétro de la star des Kardashian, certains ont souligné qu’il semblait qu’elle avait retouché les clichés.

L’un d’eux a remarqué que sa taille avait l’air trop “évidemment modifiée”.

« Vous devez travailler sur vos compétences en Photoshop. cette courbe sur votre torse est trop évidemment modifiée », ont-ils commenté.

Un autre a posté: “Son corps ne ressemble pas à ça dans la vraie vie.”

Les rumeurs de photoshop surviennent après que les fans de Kylie ont émis l’hypothèse qu’elle s’était séparée de son bébé papa Travis Scott.

Ils ont deux enfants ensemble – sa fille Stormi, quatre ans, et un fils, 11 mois.

Le buzz a commencé, ils ont remarqué que Travis ne semblait pas passer Noël ou le Nouvel An avec la star de Hulu.

Kylie s’est envolée pour Aspen, Colorado, avec sa grande soeur Kendall Jenner.

Elle a partagé un certain nombre de photos des vacances enneigées sur Instagram et TikTok.

Travis n’est pas non plus apparu sur les photos et les vidéos de la fête de Noël de Kourtney Kardashian – à laquelle Kylie a assisté avec leur fille Stormi.

Un fan a spéculé sur Reddit: “Le récent voyage de Kylies à Aspen aurait-il pu être une escapade de rupture / de chagrin?”

Un autre a affirmé sur TikTok que Travis avait abandonné Justin Bieber et tous les amis de Kylie avec qui elle était à Aspen pour le réveillon du Nouvel An.

ALLUMÉ ET ÉTEINT

Kylie et Travis entretiennent une relation intermittente depuis des années.

Ils ont commencé à se fréquenter en avril 2017 et en février 2018, elle a donné naissance à leur fille Stormi.

Le couple a brièvement appelé à cesser de fumer en septembre 2019, mais a choisi de se mettre en quarantaine ensemble pendant la pandémie de COVID-19.

Ils ont fini par raviver leur romance pendant cette période.

Kylie a révélé qu’elle et Travis attendaient leur deuxième enfant ensemble en septembre 2021.

Leur fils est né en février 2022.

Kylie a encadré ses traits avec du rouge à lèvres rouge

Les fans pensent que Kylie et son bébé papa Travis Scott se sont séparés (vu avec leur fille Stormi)

Il semblait ne pas passer Noël et le Nouvel An avec elle (Kylie et Stormi vus à Aspen au-dessus de NYE)