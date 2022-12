Les fans de Kardashian appellent l’accessoire préféré de Khloe qui ” ruine ” toute sa tenue sur de nouvelles photos

Les FANS ont appelé l’accessoire de tenue préféré mais inutile de Khloe Kardashian dans ses nouvelles photos.

La star des Kardashian a récemment assisté à l’événement Winter Wonderland de Revolve le 8 décembre.

Getty Images – Getty

Khloe Kardashian a assisté à Winterland de Revolve à Los Angeles, Californie[/caption]

Getty

Khloe portait des lunettes de soleil noires avec sa tenue en cuir[/caption]

Khloe, 38 ans, portait une jupe moulante avec un body sans manches qui taquinait le décolleté et un blazer en cuir.

La star de Hulu s’est pavanée autour de l’événement avec des talons à lacets.

Avec ses longs cheveux bruns séparés au milieu, Khloe a accessoirisé sa garde-robe avec des gants en cuir noir et de grosses lunettes de soleil noires.

En 2017, la star de télé-réalité a admis à W Magazine que les lunettes de soleil sont un must pour chaque tenue.

Elle a déclaré: «J’ai probablement plus de 300 paires de nuances. Quand on grandit en Californie, les lunettes de soleil deviennent un incontournable de la garde-robe.

LES COMMENTAIRES

Dans un fil en ligne, les fans ont été ravis du look époustouflant de Khloe, à l’exception des lunettes de soleil.

Un critique de mode a déclaré : “Pas encore les lunettes de soleil la nuit !” avec un emoji qui pleure.

Un autre critique a ajouté : « Pour moi, les lunettes de soleil ruinent le look. Désolé, pas désolé.

Un troisième critique a déclaré avec moquerie: «Sœur a probablement pris un bonbon à l’herbe. Elle avait probablement besoin de cacher les yeux rouges », avec un emoji riant.

Une quatrième personne a écrit: “Les lunettes de soleil sont censées couvrir ces paupières tombantes”, avec un emoji riant.

Un commentateur intervint : « Vous ne savez pas ce qui est le pire ? Les lunettes de soleil ou les chaussures qui semblent deux tailles trop petites ? »

DÉCORATIONS DE NOËL

Début décembre, Khloe a tenté de faire entrer True, sa fille de quatre ans, dans l’esprit de Noël.

La mère de deux enfants a partagé un adorable clip de True et sa nièce de six ans Dream dansant dans la salle à manger.

La petite fille portait une robe de nuit Disney et avait les cheveux tressés alors qu’elle montrait ses mouvements de danse.

Dream, dont les parents sont le frère cadet de Khloe, Rob Kardashian, 35 ans, et son ex Blac Chyna, 34 ans, portaient un pyjama rouge et blanc.

Debout sur la table à manger, les petits dansaient sur la chanson des auteurs américains, Best Day of My Life.

Debout derrière la table à manger, le grand sapin de Noël argenté était couvert de lumières blanches brillantes.

Devant le rideau, les deux grands personnages blancs semblaient être un renne et un ours polaire.

SES ENFANTS

Khloe et son ancien bébé papa, Tristan Thompson, 36 ans, partagent leur fille True.

Le fondateur de Good American et le joueur des Chicago Bulls ont accueilli leur deuxième enfant par mère porteuse en août.

La naissance de son fils a coïncidé avec la nouvelle choquante de l’enfant secret de son ex Tristan.

La star de la NBA a engendré un enfant amoureux, Theo, avec son ancienne maîtresse Maralee Nichols l’année dernière alors qu’il était censé être dans une relation exclusive avec Khloe.

Getty Images – Getty

Khloe a déclaré que les lunettes de soleil sont “un incontournable de la garde-robe”[/caption]

Instagram

La fille de Khloe, True, a dansé avec sa nièce Dream[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Khloe et Tristan Thompson photographiés avec leur fille True[/caption]