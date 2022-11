Les fans de Kardashian alarmés après que la fille de Kim, North, 9 ans, publie et supprime à la hâte TikTok à propos d’un film classé R

Les fans de KARDASHIAN ont été stupéfaits après que la fille de Kim, North West, ait affirmé que le film d’horreur classé R The Conjuring 3 était son film “préféré”.

La fillette de neuf ans, dont le père est Kanye West, s’est rendue sur TikTok dimanche et a partagé la vidéo intitulée “Commencer ma journée” avec ses 9,4 millions de followers.

TIC Tac

Les fans de Kardashian ont été stupéfaits après que la fille de Kim, North West, ait affirmé que le film d’horreur classé R The Conjuring 3 était son film “préféré”[/caption] TikTok/@kimandnorth

Kim fait souvent une apparition dans les vidéos de sa fille sur TikTok[/caption]

North partage le profil avec sa mère Kim et ils jouent souvent ensemble dans les clips, mais Kanye a été très loquace sur le fait qu’il désapprouve que leur fille soit sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, qui a depuis été supprimée, la chanson California Gurls de Katy Perry joue alors que North affirme qu’elle commence sa journée en regardant son “film préféré”.

Elle a ensuite donné à ses abonnés un aperçu de son immense téléviseur qui avait le film d’horreur The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It à l’écran.

Le film, sorti en 2021, suit un couple d’enquêteurs paranormaux enquêtant sur un meurtre lié à la possession démoniaque.

EN SAVOIR PLUS SUR LE NORD-OUEST ATTENTION MAMAN ! Toutes les fois où la fille de Kim Kardashian, North, s’est moquée de sa mère dans des vidéos amusantes KLONES ? Les fans de Kim pensent que sa fille North, 9 ans, ressemble à la célèbre sœur de la star

Le film est classé R par la Motion Picture Association pour avoir présenté « de la terreur, de la violence et des images troublantes ».

On ne sait pas si North a réellement regardé le film ou si elle plaisantait simplement.

Depuis que la vidéo a été supprimée, les gens se sont rendus sur Twitter pour la commenter.

“Pourquoi le film préféré de North West est-il Conjuring 3”, a demandé une personne, tandis qu’une autre a déclaré: “Bien sûr, le film préféré de North West est The Conjuring.”





Une troisième personne a tweeté: “Le film préféré de North West étant” The Conjuring 3 “était quelque chose que je n’aurais tout simplement jamais deviné de toute ma vie.”

Et un quatrième a ajouté: “Le mouvement préféré de North West étant The Conjuring 3 m’ENVOIE.”

D’autres ont demandé: “Pouvons-nous parler de la façon dont le film préféré de North West est The Conjuring.”

Le contenu TikTok de North est généralement léger car elle se synchronise les lèvres avec la musique et fait des choses typiques que font les enfants.

NORTH MOCKS KIM

Elle aime aussi se moquer de Kim et se moque même d’elle sur le site de médias sociaux.

La semaine dernière, North a détruit sa mère dans un TikTok viral où elle a impitoyablement parodié certains des plus grands moments télévisés de Kim.

North a recréé la tristement célèbre tenue de bande jaune Balenciaga de Kim et synchronisée sur les lèvres avec certains des plus grands effondrements de la star.

North a rendu hommage au look Balenciaga de Kim en enroulant du ruban adhésif jaune autour de sa poitrine tout en portant un t-shirt noir surdimensionné et un short rose.

La star des Kardashian, 42 ans, a attiré beaucoup de moqueries en mars lorsqu’elle portait un body entièrement fait de ruban adhésif lors d’un défilé de mode Balenciaga à Paris.

North est allé plus loin dans le personnage en portant une longue perruque blonde pâle et de grandes lunettes de soleil noires.

Tournant dans la loge de Kim dans son manoir de 60 millions de dollars à Los Angeles, la préadolescente s’est synchronisée sur les lèvres avec sa mère en disant: “Salut, je suis Kim Kardashian West.”

Elle a ensuite fait semblant de pleurer et a mimé l’audio de Kim gémissant: «Tu ne penses pas que je me sens mal? Je me sens triste!” d’un vieil épisode de KUWTK.

North a ensuite synchronisé sur les lèvres : “Je déteste mes sœurs ! Je ne veux plus jamais regarder leurs visages laids !

Le clip s’est terminé avec la fille aînée de Kim faisant semblant de jurer et de s’en prendre à la caméra alors que la voix de Kim pouvait être entendue crier: “Rude!”

C’est juste le dernier exemple de North se moquant de sa célèbre mère en ligne.

TIC Tac

La fillette de neuf ans a donné un aperçu de son immense téléviseur qui avait le film d’horreur R-rated prêt à jouer[/caption] TIC Tac

La vidéo a depuis été supprimée et on ne sait pas si North a déjà vu le film d’horreur[/caption] Getty

Le père de North, Kanye West, a été ouvert sur le fait qu’il ne pense pas qu’elle devrait utiliser les réseaux sociaux à son âge[/caption]