Les fans de Kardashian alarmés alors que Kim ” a l’air la plus maigre ” de toutes ses sœurs dans de nouvelles photos d’anniversaire après une perte de poids drastique

KIM Kardashian a alarmé les fans après avoir semblé “la plus maigre” de toutes ses sœurs lors de son dîner de 42e anniversaire.

La star des Kardashians a publié un cliché rare avec ses frères et sœurs Kourtney, Khloe et Kylie et Kendall Jenner mardi soir.

Kim Kardashian a alarmé les fans après avoir semblé "la plus maigre" de toutes ses sœurs lors de son dîner de 42e anniversaire.

La star de télé-réalité, 41 ans, a perdu plus de 20 livres au cours de l'été

Kim a partagé diverses photos avec sa famille et ses amis les plus proches du dîner, qui comportaient des rideaux blancs et des centaines de bougies blanches.

Dans la photo de groupe, les fans ont souligné que Kim avait l’air nettement plus mince que le mannequin de piste Kendall, 26 ans, devant qui elle se tenait.

L’un d’eux a écrit sur Reddit : “Pas de haine, mais Kendall est derrière Kim et sa tête fait le double de la taille…”

Un autre a demandé: “En quoi Kim est-elle la plus maigre ici?”

Un troisième a posté: “Elle et Khloe sont clairement en compétition pour être les plus minces.”

Les fans s’inquiètent de la perte de poids de Kim depuis qu’elle a perdu 16 livres en trois semaines pour rentrer dans la célèbre robe de Marilyn Monroe au Met Gala.

Dans une interview avec Vogue en mai, Kim a admis : « Je l’ai essayé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’ J’ai dû perdre 16 livres.

« C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle… Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines », a-t-elle ajouté.





Kim a continué à s’en tenir au régime strict et au régime de remise en forme et a révélé en juin qu’elle avait perdu 21 livres.

Kourtney, 43 ans, aurait partagé son inquiétude face à l’apparence amincie de ses frères et sœurs.

KOURTNEY PÈSE

Alors que Kourtney a embrassé sa silhouette féminine sinueuse, une source proche d’elle a déclaré en exclusivité au Sun US qu’elle pense que ses sœurs sont allées trop loin avec leurs cadres maigres.

Kim a perdu au moins 21 livres depuis le début de l’été, tandis que Khloe Kardashian, 38 ans, a perdu 60 livres au cours des quatre dernières années.

Contrairement à ses sœurs, Kourtney a jailli de sa prise de poids après avoir subi ses traitements de FIV intenses.

L’ami Kardashian a déclaré: “Kourtney aime souligner que vous ne pouvez pas vous approcher de Kim ou de Khloe en milieu d’après-midi car ils ont tous les deux tellement faim qu’ils se moquent de n’importe qui.

“Elle est convaincue que c’est pourquoi ses deux sœurs sont célibataires, car aucun homme ne peut tolérer leurs plans quotidiens stricts et leurs entraînements deux fois par jour.”

L’initié a poursuivi: “Elle dit qu’aucun d’eux ne s’amuse jamais parce qu’ils comptent tellement les calories – elle pense qu’il est impossible d’être jamais dans une relation heureuse comme ça.”

Elle portait une robe en dentelle blanche pour le dîner de mardi

La mère de quatre enfants a été rejointe par ses amis les plus proches

Kourtney a partagé ses craintes concernant la perte de poids drastique de Kim