Les fans de Kardashian affirment que le visage de Khloe semble “FONDRE” dans une nouvelle publicité filtrée après qu’elle a été critiquée pour des photos photoshoppées

Les fans de KARDASHIAN ont déclaré que Khloe avait regardé dans une nouvelle publicité pharmaceutique “horrible”.

Certains ont durement affirmé que son visage avait l’air de “fondre” dans la vidéo “extrêmement filtrée”, qui venait après des accusations de photoshop “flagrant”.

La mère célibataire forte n'est pas étrangère aux affirmations de Photoshop, mais certains ont tristement dit que son "visage avait l'air de fondre"

Khloe, 38 ans, a enfilé un blazer blanc pour un partenariat de marque intéressant.

“Il n’y a rien de glamour dans les migraines”, a déclaré sévèrement l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian avec ses longs cheveux détachés sur un canapé et plus tard, à un bureau avec un stylo.

Elle a poursuivi dans la vidéo Instagram du 21 juillet de Nurtec, une pilule sur ordonnance, “Depuis que je suis adolescente, la douleur m’a éloignée de mes amis, mais j’ai finalement trouvé un soulagement!”

Elle a fait l’éloge du médicament et a affirmé qu’elle “peut revenir rapidement à la normale et empêcher ma prochaine attaque”.

« FILTRÉ ET HÉNEUX »

Les fans ne se sentaient pas si soulagés, cependant, après l’avoir vu.

La vidéo de deux minutes (la seconde moitié consistant en un écran d’étiquettes d’avertissement sur la prise du médicament) a fait l’éloge de la star pour sa franchise avec ses maux de tête.

Parfois, son visage semblait simplement flou, à d’autres moments, les fans ont déclaré que ses traits semblaient étranges et “beaucoup trop filtrés”.

Un Redditor a lancé un fil de discussion intitulé “Pourquoi une société pharmaceutique accepterait-elle de mettre un filtre aussi odieux sur sa publicité ?”





“Qui est influencé pour acheter ses comprimés contre la migraine par cette tromperie ?

“Enfin, pourquoi ressemble-t-elle à Kris avec une mauvaise perruque ? J’ai besoin de réponses.

Quelqu’un a répondu: “En tant que personne qui a récemment quitté la publicité, cela me blesse si profondément qu’ils publieraient quelque chose d’aussi horrible.”

Un troisième a écrit: “On dirait que son visage fond.”

Un quatrième a déploré : “Ils essaient de provoquer une migraine en regardant l’annonce pour vous persuader d’acheter leur produit.”

Tandis qu’un cinquième accusait : “Parce que tout comme les KarJenners, Big pharma fera n’importe quoi pour de l’argent ! Oops.”

TEMPS “PREMIER”

Le mois dernier, la maman Kris Jenner, 66 ans, et la fille de Rob Kardashian, Dream, 4 ans, ont partagé la vedette dans une publicité Amazon de deux minutes.

Certains fans ont de nouveau été troublés par le besoin de la famille de s’associer à d’énormes entreprises pour des vidéos maladroites.

L’un d’eux a écrit sous la publicité technologique de ces deux derniers : “C’est tellement adorable, mais ils monétisent aussi l’enfance de cet enfant, ce qui est dégoûtant.”

Cela dit, les fans ont déjà repéré des signes que Khloe photoshope régulièrement du contenu avant de lui donner le feu vert, sponsorisé ou non.

NOUVEAU LOOK “MARQUE”

Plus tôt ce mois-ci, Kim Kardashian, 41 ans, et Khloe ont montré leurs corps en bikini sur Instagram alors qu’ils étaient aux îles Turques et Caïques pour célébrer l’anniversaire de Khloe.

Elle et sa sœur cadette amincissante – qui a perdu 60 livres en quatre ans et fait de l’exercice vigoureux et a admis plus tôt avoir fait un “travail du nez” avec ABC – ont éclaboussé les eaux cristallines dans de petits maillots de bain noirs en s’amusant.

La hanche droite de Khloe – comme l’ont souligné les critiques – était délimitée en noir et s’élevait presque à mi-hauteur de son cadre mince.

Dans la même image, la taille de Kim faisait saillie à un angle de 90 degrés au niveau de la sangle de son bas de bikini, et dans une troisième, la hanche de Kim pointait comme une pointe.

« Le photoshop de tout. La taille de Kim a l’air ridicule sur la deuxième diapositive en agitant comme ça et celle de Khloe est complètement inégale », a déclaré une personne sur un fil en ligne.

“Leurs tailles ont l’air tellement photoshoppées”, a écrit un autre.

« Photoshop est ridicule et nuisible. Ils vont de pire en pire », a écrit un troisième.

Et plus tôt cette année, le selfie miroir “incurvé” de Khloe en février n’est pas passé inaperçu.

Un mois plus tôt en janvier, les fans ont accusé Khloe d’avoir photographié ses mains après avoir affirmé que ses doigts avaient l’air “terriblement” longs.

Kim est régulièrement critiquée pour avoir photoshopé même ses propres enfants, ce qu’elle a admis faire pour son “esthétique Instagram”.

SCANDALE TRISTAN

Khloe et Tristan Thompson partagent True, 4.

Elle attend un autre bébé avec son ex et joueur de la NBA, via la maternité de substitution, ont confirmé ses représentants via une déclaration le 13 juillet.

“Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre”, a déclaré un représentant de la star de télé-réalité.

“Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloé puisse se concentrer sur sa famille », a déclaré son représentant.

Une source a ajouté que bien qu’ils aient un bébé en route, Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre, à part la coparentalité de leur fille.

C’était peu de temps avant que Khloé n’apprenne que Tristan l’avait trompée avec sa maîtresse Maralee Nichols avec qui il a engendré un enfant en décembre.

Des sources ont révélé plus tard que l’ex-couple allait avoir un garçon.

“Khloé a toujours voulu un petit frère pour True et a décidé d’avoir le bébé avec le soutien de sa famille”, a partagé un initié avec PageSix.

True est le seul autre enfant de Khloe, mais Tristan a un fils, Prince, cinq ans, et un fils Theo, six mois avec deux autres femmes.

Khloe et Tristan étaient encore et encore de 2016 à 2021 lorsque l’athlète a avoué avoir trompé Khloe avec le modèle de fitness Maralee – il “refuse” de payer la pension alimentaire de sa petite maman.

Des tests de paternité ont révélé plus tard qu’il avait engendré un enfant à la suite de l’affaire et il s’est excusé auprès de Khloe via Instagram.

Un autre critique a déclaré que Khloe Kardashian ressemblait à "Kris Jenner avec une mauvaise perruque"

Elle et Kim ont été qualifiées de «ridicules» pour leur «taille inégale» en vacances au début du mois

Les fans savent que Khloe est plus mince que jamais, mais ont repéré des flous, des lignes, des recadrages et des taches sur ses photos Instagram sans arrêt