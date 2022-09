Les fans de Kardashian accusent l’émission d’avoir édité les “fausses” larmes de Kim avec CGI alors qu’elle s’effondre à la baby shower de Khloe lors de la première

KIM l’a accusée d’avoir simulé son discours émotionnel lors de la baby shower de Khloe dans leur émission Hulu.

La magnat du SKKN a été vue en train de pleurer sur les Kardashian alors qu’elle prononçait des mots gentils et des espoirs pour l’avenir de sa jeune sœur lors de la célébration.

Hulu

Les fans ont affirmé que l’émission utilisait CGI pour faire paraître Kim Kardashian émotive[/caption]

Hulu

Le magnat du SKKN a prononcé un doux discours lors de la baby shower de sa sœur Khloe Kardashian[/caption]

Lors de la première de la saison 2 de l’émission Hulu, Kim, 41 ans, s’est levée pour prononcer un discours lors d’une fête prénatale pour sa sœur tenue au domicile de maman Kris Jenner.

Elle a affiché sa silhouette dans un ensemble deux pièces bleu moulant avec ses cheveux blonds blancs suspendus sur ses épaules.

Kim est devenue émotive, s’étouffant des années en parlant: “Vous n’avez aucune idée de l’amour que ce bébé va vous apporter.

“Et je suis juste heureux que vous arriviez enfin à l’endroit où vous acceptez cela dans votre vie parce que je sais juste que tout a été si difficile pour vous et cela me rend vraiment triste pour vous – et il n’y a tout simplement pas celui qui mérite le bonheur comme vous le faites.

Elle a poursuivi: “Sérieusement, et si vous ne pouvez pas le voir maintenant – ce bébé va vous apporter tant d’amour, de joie et de bonheur – dans toutes nos vies.

« Tu ne te souviendras pas de ce qu’est la vie sans lui. Il vous montrera à quoi ressemble le véritable amour et c’est tout ce qui compte.

Kim a également pleuré dans un confessionnal, révélant son souhait pour sa sœur dans le futur.

“Je pense que mon souhait pour Khloe est de ne pas être si dure avec vous-même”, a-t-elle déclaré en larmes.





“Tout viendra à vous et ce bébé est censé être là et il va vous rendre si heureux et je vous promets que vous aurez tout ce que vous voulez de cette vie parce que personne ne le mérite comme vous fais.”

Alors que plusieurs téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que Kim semblait faire son désormais célèbre “cri laid”, d’autres ont émis l’hypothèse que tout cela était pour le spectacle.

SEMBLANT

En fait, certains ont affirmé que la célèbre famille et le réseau se sont donné beaucoup de mal pour que l’émotion semble réelle.

Dans une vidéo TikTok, un spectateur s’est filmé en train de regarder une scène montrant Kim en train de pleurer, soulignant ce qu’ils prétendaient être une “fausse larme” sur son visage.

« Elle n’y touche pas ! C’est une fausse larme ! a crié le fan dans le clip, qui compte plus de 100 000 likes.

La scène en question était un confessionnal au cours duquel les yeux de Kim se sont remplis de larmes.

Elle a semblé en essuyer certains, mais il y en a un qu’elle n’a jamais touché – un détail que la personne qui a posté le TikTik a prétendu prouver que c’est vrai.

“Vous tous, s’il vous plaît, dites-moi que vous voyez cette déchirure CGI sur Kardashians”, ont-ils sous-titré le message.

Une personne semblait d’accord, commentant: “… J’ai eu la même pensée quand j’ai regardé.”

« Honnêtement, qui a une larme au centre de l’œil ? » quelqu’un d’autre a demandé.

Cependant, tout le monde n’était pas aussi convaincu.

«Vous regardez littéralement tout ce qu’ils font juste pour trouver quelque chose à détester. Comportement obsédé », a écrit un fan.

Un autre a commenté: “Vous êtes-vous étiré avant de faire tout cela?”

Les critiques ont eu beaucoup à dire sur la série jusqu’à présent, et un seul épisode a été diffusé.

MAINTIEN

Après la diffusion de la première, les fans ont afflué vers un forum en ligne pour discuter de la chronologie apparemment vaste du premier épisode.

Plusieurs semblaient penser qu’il était étrange que le spectacle ait commencé là où il s’était arrêté, Khloe ayant récemment appris que Tristan Thompson avait engendré un enfant avec une autre femme et s’était terminé avec l’arrivée de son fils.

Le bébé du fondateur de Good American est né en août, quelques semaines seulement avant la diffusion de l’épisode.

Divers téléspectateurs avaient différentes théories sur les raisons pour lesquelles les producteurs ont monté l’émission comme ils l’ont fait.

L’un d’eux a émis l’hypothèse que la rupture de Kim avec Pete Davidson, qui fera ses débuts lors de la deuxième saison, était à blâmer.

Un utilisateur a deviné : « Je pense que la rupture de Pete a tout gâché. Ils avaient probablement plus d’images d’eux se rendant aux essayages de Marilyn Monroe, au MET, à cet événement de la Maison Blanche auquel ils ont assisté… »

Quelqu’un d’autre a suggéré: «… Ils ont fait tout le truc Khloe pour rassembler plus de téléspectateurs. Parce que c’est vraiment tout ce que la plupart des gens recherchent dans la saison deux. Ça et le bébé de Kylie.

Hulu

Elle sanglotait en parlant du fils de Khloe et de ses espoirs pour l’avenir de son frère[/caption]

Hulu

Khloe a fait ses débuts avec son petit garçon à la fin de l’épisode[/caption]

Hulu

Kim n’a pas répondu au contrecoup[/caption]