Les fans de Kardashian accusent Kris Jenner d’avoir “mis en place” une nouvelle photo de la star en train de rire avec ses filles Kylie et Kendall

KRIS Jenner a potentiellement mis en scène une nouvelle photo d’elle en train de rire aux côtés de ses plus jeunes filles Kendall, 27 ans, et Kylie, 25 ans.

Les fans appellent Kris, 67 ans, car ils sont convaincus que le moment heureux n’est pas authentique.

Kris, Kendall et Kylie semblaient tous réunis pour regarder un match de football.

Les trois stars se sont coordonnées et portaient des tenues entièrement noires assorties pour leur soirée de match.

Alors qu’un arbitre méditait un moment sur le match, les trois Jenners se tenaient l’un l’autre et semblaient rire hystériquement.

Des verres de tequila peuvent être vus sur le sol et dans leurs mains.

Même si les fans n’ont pas été charmés par le moment en famille.

“Pourquoi simulent-ils des sourires pour la photo”, a demandé un critique.

Un deuxième utilisateur a affirmé : « … Ce ne sont pas des instantanés spontanés de qui ils sont. Ce sont des instantanés organisés et planifiés de qui ils veulent que nous pensions qu’ils sont.

“Kris a dit:” Les gars sur la photo, nous devons rire “”, a plaisanté une autre personne.





Alors que Kris a été accusée d’avoir truqué la photo, elle a été félicitée pour avoir montré sa vraie peau dans les coulisses de sa séance photo pour la couverture de Vogue Czechoslovakia.

La maquilleuse de Kris a posté une vidéo de la star se faisant glamour sans filtres ni montage.

Sa vraie peau, ses plis naturels et ses rides sont assez prononcés et visibles dans le rare clip non filtré.

Cependant, certains fans n’étaient pas convaincus que le cliché n’était pas entièrement édité.

Certains critiques aux yeux perçants étaient convaincus que les éditeurs de photos avaient lissé son front.

Un fan sur un forum en ligne a écrit : “C’est un peu effrayant de penser qu’il peut y avoir des gens qui pensent que cette photo est réelle ou naturelle et non filtrée/modifiée.”

Une deuxième personne a accepté et a posté: “C’est même énervant quand ils insistent pour que ce ne soit pas photoshoppé.”

Cependant, une personne a choisi de défendre Kris et a posté: “Je pense qu’elle a l’air sexy ici. Comme une femme de 67 ans normale, bien que riche et sexy, qui prend soin d’elle-même.

Viens, Kris

Plus tôt cet automne, la star de Hulu a montré ses vraies rides et sa peau en sortant pour le déjeuner.

Kris a combattu une vague de chaleur à Los Angeles dans un faux maillot de hockey surdimensionné du partenaire de mode de sa fille Kim, Balenciaga.

Kris ne semblait pas avoir beaucoup de maquillage, voire aucun, révélant son apparence naturelle.

Les fans ont commenté à l’époque: “Putain de merde, elle a l’air si différente de toutes les images organisées qui sont publiées d’elle.”

TEMPS GLAMOUR

Au printemps, Kris a de nouveau montré sa peau non éditée dans un clip des coulisses de The Kardashians sur Hulu.

Dans la première saison de The Kardashians, les téléspectateurs ont vu Kris devant les caméras alors que l’équipe Hulu prenait des images promotionnelles pour la nouvelle série.

Vêtue d’un tailleur-pantalon blanc immaculé, elle a ajouté d’élégants bijoux en argent alors qu’elle posait pour les photographes.

Mais cette révélation des coulisses a donné aux téléspectateurs un aperçu au-delà du drame familial habituel.

Les téléspectateurs pouvaient voir la vraie texture de la peau du momager avant que toute modification n’ait été appliquée aux photos.

Son teint est apparu particulièrement différent par rapport aux images promotionnelles finalisées qui ont ensuite été publiées par le réseau.

Les téléspectateurs pouvaient voir les rides et ridules naturelles de Kris, ainsi que les imperfections habituelles.

