Les fans de Karan Kundrra le louent après qu’il ait interrompu la conférence de presse pour l’azaan

La star de la télévision Karan Kundrra a récemment fait la promotion de Tere Ishq Mein Ghayal, sa prochaine émission lors d’un événement où il a interrompu la conférence de presse pendant un certain temps après avoir entendu l’azaan. La vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux et les fans le louent.

Dans le clip partagé par l’une de ses pages de fans, on peut voir Karan Kundrra parler du tournage. Pendant ce temps, sa co-star Reem Sameer Shaikh remarque que l’azaan sonne quelque part à proximité, après quoi elle a interrompu l’acteur. Karan a déclaré: « Devrions-nous simplement faire une pause un peu. Azaan, azaan ke liye ? Faites un bus minute (pour l’azaan, juste deux minutes).”





Partageant la vidéo, la page de fans a écrit: “Reem lui a parlé d’Azaan, puis il a arrêté l’événement pendant un moment. Respectez toutes les religions. Les internautes ont réagi après avoir regardé le clip, l’un d’eux a écrit : “Aise bhi Hindu h bhai India me Dil jeet liya sir”. Le second a dit: “Chaque religion a besoin de respect comme celui-ci, qu’Allah le bénisse.” Le troisième a dit : « Si tout le monde respecte la religion de l’autre, le monde sera très paisible. Le quatrième a dit: “En tant que culture musulmane hoke hindoue, respectez karna baut badi baat hoti hai jitna acha sakal et beau hai utna hi dil ka saaf hai banda que Dieu vous bénisse, que tous vos rêves se réalisent.” Le sixième a dit: “Ce n’est possible qu’en Inde, nous nous battons, nous nous disputons mais nous aimons, respectons aussi.”

Pour les non-initiés, Karan sera bientôt vu dans le drame fantastique romantique Ishq Mein Ghayal avec Jhalak Dikhhla Jaa 10 concurrent Gashmeer Mahajani et Reem Shaikh. La première promo donne un aperçu du monde mystérieux de Veer (Karan), Isha (Reem) et Armaan (Gashmeer). L’intrigue de base du spectacle tourne autour d’un duo de frères loups-garous, tombant amoureux de la même fille. La promo d’Ishq Mein Ghayal peut vous donner un déjà vu ou des flashbacks de Twilight, Pyaar Ki Ek Kahani, et même The Vampire Diaries. De plus, le duel entre Karan et Gashmeer est plutôt risible et peu intense.

