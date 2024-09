Les fans de Kai Widdrington en colère contre la décision « criminelle » de BBC Strictly de mettre la star sur le banc alors qu’il rompt le silence sur son snobisme

Kai Widdrington a été farouchement défendu par ses fans après la décision des patrons de BBC Strictly de ne pas lui donner de partenaire célèbre pour la série 2024.

Widdrington est devenu un favori des fans depuis qu’il a rejoint le casting de Strictly en 2021, étant associé à AJ Odudu, Kaye Adams et Angela Rippon dans ses trois séries précédentes.

Et en tant que tel, ses fans ont été scandalisés d’apprendre qu’il avait raté son coup, y compris l’un d’eux qui s’est emporté sur X : « C’est absolument CRIMINEL que Kai et Carlos n’aient pas de partenaires cette année #Strictly. »

Au lieu de cela, le trio observera de loin et prêtera main-forte aux danses du groupe professionnel.

Mais pour la dernière série, le joueur de 29 ans – tout comme Carlos Gu et Lauren Oakley – a été privé d’un partenariat avec une célébrité.

Angela Rippon et Kai Widdrington ont participé à Strictly l’année dernière

« Ne vous méprenez pas, j’adore Aljaz, mais à quoi bon le faire revenir si cela signifie que de grands pros comme Kai et Carlos se retrouvent sans partenaire ? », a argumenté un deuxième.

« OÙ SONT KAI ET SON PARTENAIRE #Strictement », a demandé un troisième avant qu’un quatrième ne déclare : « Je suis toujours très triste que Kai et Lauren n’aient plus de partenaire #strictement. »

Un cinquième a émis l’avis suivant : « C’était un spectacle de lancement vraiment amusant ! Et une belle dédicace à Dave Myers et Robin Windsor à la fin.

« Je suis vraiment triste que Lauren, Kai et Carlos aient été mis sur le banc… Quelqu’un doit l’être, mais pas nécessairement celui que j’aurais choisi si je suis honnête #Strictement. »