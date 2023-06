Les fans de KADY McDermott pensent avoir repéré un « indice qu’elle est à quelques jours de son retour sur Love Island ».

Il a été révélé que la star de télé-réalité de 27 ans reviendrait à la villa cette année comme une bombe.

Instagram

Les fans pensent que Kady McDermott est à quelques jours d’entrer dans la villa[/caption] polycopié

La star de télé-réalité est devenue célèbre sur Love Island en 2016[/caption]

Cela fait sept ans que l’ancienne star de Love Island, Kady, est apparue dans l’émission de rencontres à succès, où elle a rencontré maintenant son ex-petit ami Scott Thomas et a terminé à la troisième place.

Mais maintenant, elle va avoir une autre bouchée de cerise et l’opportunité de trouver la romance.

Bien que la nouvelle ait pu surprendre certains, il semble que Kady ait subtilement laissé entendre pendant des semaines qu’elle retournait à Majorque.

Les fans pensent maintenant qu’elle a laissé tomber le plus gros conseil à ce jour qu’elle n’est qu’à quelques jours d’entrer dans la villa Love Island.

Cela vient après que Kady ait limité ses commentaires sur ses publications Instagram.

Cela signifie qu’elle doit approuver les messages avant qu’ils ne soient publiés.

En fin de compte, cela signifie que la star de la télévision peut empêcher les gens de parler de son retour sur Love Island.

Pendant ce temps, un autre indice est venu le mois dernier lorsque Kady a partagé une photo d’elle lors de la première du nouveau film Love Again – suggérant qu’elle espérait retrouver la romance dans la villa.

Viennent ensuite les mentions constantes de profiter du soleil récent et du temps chaud. Où d’autre a ces deux choses? L’île espagnole de Majorque où Love Island est filmé.

Kady aime aussi montrer sa silhouette incroyable dans des maillots de bain moulants, préparant sans aucun doute sa collection pour se prélasser au bord de la piscine.

Dans une récente photo d’elle modelant un nouveau bikini, elle a écrit: « Summer ready ».

Et son indice le plus récent a révélé qu’elle était habile à faire un café glacé, quelque chose que les insulaires adorent apprécier.

Discutant du retour de Kady dans l’émission, une source a déclaré: « Kady était une insulaire fantastique en 2016. Elle a fait de la télévision brillante et les patrons espèrent qu’elle pourra recréer la même magie dans la villa cet été.

« Elle est aussi toujours à la recherche de l’amour, donc pour Kady, l’espoir est qu’elle puisse enfin trouver l’homme de ses rêves. »

Ils ont continué à dire à MailOnline: « Olivia et Alex, et Nathan et Cara, de sa série sont heureux, amoureux et ont même leur propre famille. Kady, surtout maintenant qu’elle est plus âgée et plus sage quand il s’agit de sortir ensemble, aspire à la même fin de conte de fées.

Instagram/@kadymcdermott

Kady a également laissé entendre qu’elle retournait dans la villa avec ce post Insta[/caption] Instagram/@kadymcdermott

La star de télé-réalité est certainement prête en bikini pour le spectacle[/caption]