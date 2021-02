Les tweets liés à la K-pop sont restés en vigueur l’année dernière, atteignant un nouveau record de 6,7 milliards, a déclaré Twitter jeudi.

Le chiffre représente un bond de 600 millions par rapport à 6,1 milliards de tweets K-pop en 2019.

La société de médias sociaux a déclaré que l’Indonésie se classait au premier rang des tweets sur la K-pop en volume, suivie de la Thaïlande et de la Corée du Sud.

En termes d’utilisateurs uniques tweetant sur la K-pop, le Japon arrive en tête de liste, suivi des États-Unis et de l’Indonésie, rapporte l’agence de presse Yonhap.

La superstar mondiale BTS était l’artiste K-pop la plus mentionnée l’année dernière, tandis que NCT, EXO et Blackpink étaient les suivants sur la liste.

Les chansons de BTS ont attrapé six places sur la liste des dix chansons K-pop les plus mentionnées, avec « Dynamite », « ON », « Black Swan » et « Life Goes On » en tête de liste.

Twitter a également souligné la participation active des fans de K-pop à des causes sociales l’année dernière.

« L’implication de la communauté #KpopTwitter dans le mouvement #BlackLivesMatter a donné aux fans un autre moyen de rester connectés et d’exprimer leurs points de vue sur des problèmes plus larges de la société », a déclaré Twitter dans un article de blog.

En juin dernier, BTS a exprimé son soutien au mouvement sur Twitter, et le tweet a depuis été retweeté près d’un million de fois.

Un groupe de fans de BTS a collecté plus d’un million de dollars de dons pour la cause, correspondant à une somme donnée par le groupe K-pop.