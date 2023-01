Les fans de Junior Bake Off disent tous la même chose à propos de Harry Hill – mais l’avez-vous remarqué ?

Le présentateur de télévision et comédien, 58 ans, présente la version populaire pour enfants du concours de pâtisserie Channel 4.

Les téléspectateurs pensent que certains de ses one-liners sont trop matures pour les enfants – de nombreux concurrents ne saisissant même pas les blagues[/caption]

Mais alors que Harry a été félicité pour la façon dont il travaille avec les jeunes stars, les fans disent tous la même chose.

Ils pensent que certains de ses one-liners sont trop matures pour les enfants – de nombreux candidats ne saisissant même pas les blagues.

S’adressant aux médias sociaux, un téléspectateur a déclaré: “Le meilleur, c’est que Harry Hill fait des blagues qui dépassent la tête des enfants et ils le regardent comme s’il était dingue.”

“Le * regard de mort * absolu que les enfants donnent à Harry Hill m’a absolument eu”, a déclaré un second.

Un troisième a posté: “J’ai l’impression que les blagues de Harry sont trop matures pour les enfants, ils ne savent pas de quoi il parle.”

Alors qu’un quatrième a commenté: “Appréciant profondément la réaction des enfants aux japes de Harry.”

Cela survient alors qu’un boulanger a donné à Harry un déguisement brutal lors d’un épisode.

Alors qu’Harry faisait le tour de la tente en parlant aux jeunes, une petite fille le remit à sa place.

Il lui a dit : “J’ai une amie qui a la phobie des araignées, et j’ai dit ‘eh bien c’est une peur irrationnelle’ et il a dit ‘eh bien non la vérité c’est que ma tante a été tuée par une morsure d’araignée”.

Après avoir entendu l’histoire, elle a répondu: “Je pensais que vous alliez dire qu’il a dit que sa tante était une araignée.”

“Eh bien, ça allait être la chute”, répondit Harry, l’air visiblement dégonflé.

“Aucune de vos blagues n’a vraiment fonctionné aujourd’hui”, a déclaré le jeune, laissant les téléspectateurs hystériques.

Immy est l’un des jeunes boulangers de cette année qui n’a aucune des blagues de Harry[/caption]