Les fans de Joy-Anna Duggar sont « inquiets » alors que la star est « inhabituellement absente » sur Instagram après des spéculations sur la grossesse au milieu du scandale Josh

JOY-ANNA Duggar a les fans « inquiets » car la star est « exceptionnellement absente sur Instagram ».

Le silence de la jeune femme de 23 ans survient après des spéculations sur la grossesse au milieu de l’arrestation de son frère Josh.

Les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter de l’absence de Joy-Anna sur les réseaux sociaux[/caption]

Son silence survient des mois après l’arrestation de Josh[/caption]

Les fans de Counting On se sont récemment réunis pour discuter de leurs théories[/caption]

Comptant sur les fans ont récemment pris Reddit pour partager leurs théories sur pourquoi Joy-Anna n’a pas publié sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Dans un fil intitulé « Joy est exceptionnellement absente des médias sociaux », un fan a écrit : « Joy n’a rien posté ni aimé sur Instagram depuis 2 semaines et ce n’est pas son caractère pour elle. Elle n’est pas une utilisatrice aussi fréquente que Jill ou alors Jinger, mais elle est certainement l’une des filles les plus cohérentes à l’utiliser.

« J’ai fait des analyses en utilisant l’espacement de ses 150 dernières publications Instagram, ce qui correspond à environ un an et demi. Elle publie de manière assez cohérente, avec un écart de publication moyen de 4 jours, et l’écart le plus courant n’était que de 2 jours.

« Dans l’état actuel des choses, l’écart actuel de 14 jours est une valeur aberrante. Les seules interruptions de publication de plus de 14 jours sont de 16 et 17 jours ; quand elle était très enceinte d’Evelyn, et au cours de la période du nouvel an de Noël 2020. Même après l’arrêt des nuisibles, elle n’a attendu que 8 jours avant de poster.

L’analyse approfondie a conclu : « Il n’y a rien de mal à ce qu’elle fasse une pause, mais dans le contexte de son historique de poste et sans aucune raison évidente pour l’écart, c’est définitivement inhabituel. Son récit pourrait-il suivre le même chemin que celui de Lauren et Josiah, ou y a-t-il peut-être une autre raison que nous ne connaissons pas encore ? »

LES FANS PARTAGENT LEURS THÉORIES

Un certain nombre de fans se sont précipités sur le fil pour commenter la pause de Joy-Anna sur les réseaux sociaux, comme l’a écrit une personne : « Je pensais exactement la même chose. C’est définitivement inhabituel. Elle aime toujours les photos de famille comme tu l’as dit mais elle n’a pas aimé ou commenté depuis un moment.

« Je dirais qu’elle fait peut-être une cure de désintoxication sur les réseaux sociaux ou qu’elle est enceinte. »

Un autre a ajouté : « Elle pourrait être enceinte. Elle pourrait également être confrontée aux conséquences d’être la plus jeune victime de Josh et d’avoir des responsabilités familiales.

Un troisième est intervenu : « Très intéressant à propos de l’absence inhabituelle… quelqu’un n’a-t-il pas posté qu’elle était sur l’un des podcasts de ses amis récemment ? On pourrait penser qu’elle publierait à ce sujet… il se passe quelque chose de pro.

D’autres avaient de la sympathie pour la star de Counting On, comme l’a dit une personne : « Honnêtement, je ne serais pas surpris qu’elle reste en dehors d’Internet. Je le ferais à sa place.

BÉBÉ NUMÉRO TROIS ?

Plusieurs utilisateurs de Reddit ont partagé des théories selon lesquelles Joy-Anna est enceinte de son troisième enfant.

La personnalité de la télévision partage déjà son fils Gideon, trois ans, et sa fille Evelyn, 11 mois, avec son mari Austin Forsyth.

Plus tôt ce mois-ci, les fans ont spéculé que Joy-Anna pourrait être enceinte après avoir été repérée avec un « baby bump » sur de nouvelles photos.

Après que la mère de deux enfants a partagé une photo d’elle portant une robe noire lors des festivités du 4 juillet, les fans se sont précipités vers la section des commentaires pour lui demander si elle était « enceinte ».

D’autres se sont demandé si le silence de Joy-Anna était lié à la récente arrestation de son frère aîné Josh.





Josh, 33 ans, était auparavant arrêté pour possession de pornographie juvénile.

Joy-Anna et Austin a parlé de l’arrestation dans un communiqué: « Nous n’avons pas voulu nous précipiter pour faire des déclarations tout en essayant de traiter nous-mêmes l’information. Nous sommes particulièrement navrés par la réalité qu’il y a des enfants dans le monde qui sont maltraités et exploités. »

La déclaration a conclu: « Nous demandons la prière pour toutes les personnes impliquées, et c’est notre prière continue pour que la vérité soit révélée. »

Les fans se sont demandé si la jeune femme de 23 ans était peut-être enceinte[/caption]

Elle partage deux enfants avec son mari Austin[/caption]