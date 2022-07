Les fans de Johnny Depp sont convaincus que l’acteur s’est jeté sur Amber Heard avec la nouvelle chanson Sad Motherf ** kin Parade

Alors que la décision de justice a été rendue en faveur de Johnny Depp, la saga avec Amber Heard semble être une affaire sans fin. Certaines personnes pensent qu’il cherche sournoisement l’actrice d’Aquaman avec son nouvel album de musique. On le sait, il a très envie de se lancer dans une carrière musicale. En fait, il voulait devenir musicien mais c’est son bon ami Nicholas Cage qui a dit qu’il faisait un meilleur acteur qu’un chanteur. C’est un pro des guitares. Son nouvel album, 18, sort le 15 juillet 2o22. C’est une collaboration avec le guitariste Jeff Beck. Maintenant, il est rapporté que certaines des paroles semblent viser Amber Heard. Voici l’histoire…

Le Sunday Times a publié une critique de l’album et a allégué que les paroles de la chanson, Sad Mother ** kin Parade semblent refléter son passé avec Amber Heard. L’une des lignes dit : “Tu es assis là comme un chien avec une démangeaison de sept ans.” Johnny Depp chante aussi, ‘Si j’avais un centime, il n’atteindrait pas ta main.’ Jeff Beck et Johnny Depp sont amis depuis longtemps. Il semble que collaborer ensemble sur la musique leur ait donné l’impression d’avoir à nouveau 18 ans. C’est la raison derrière le titre de l’album.

L’album contient également des reprises de Venus In Furs du Velvet Underground, de la ballade Let It Be Me des Everly Brothers et du classique soul de Marvin Gaye, What’s Going On. Johnny Depp a écrit quelques chansons originales, dont This Is A Song For Miss Hedy Lamarr, qui est un single. La couverture de l’album, un croquis de deux jeunes hommes, est conçue par la femme de Beck, Sandra. Juste après la couverture du procès, Johnny Depp a commencé à se produire avec Jeff Beck à Londres et dans d’autres villes. Il fera également un concert avec le groupe de rock Hollywood Vampires.