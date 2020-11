Les fans de Johnny Depp affluent pour acheter son après-rasage Dior après avoir perdu son procès en diffamation contre la “ femme battue ”

Les fans de Johnny Depp se sont précipités pour acheter l’après-rasage Dior dont il était le visage après avoir perdu son procès en diffamation.

L’acteur de Pirates des Caraïbes, 51 ans, a poursuivi The Sun pour un article de 2018 qui le traitait de “batteur d’épouse”, mais le juge de la Haute Cour a jugé qu’il y avait suffisamment de preuves qu’il avait attaqué sa femme d’alors, Amber Heard, pour être appelé ainsi. par le journal.

Depp a vigoureusement nié avoir battu son ex-femme et l’a à son tour accusée d’abus, ce qu’elle a nié.

Après avoir perdu l’affaire, Depp a été invité à quitter son rôle de Gellart Grindewald dans la série à succès Fantastic Beasts de JK Rowling.

Mais jusqu’à présent, Dior est resté à ses côtés et la publicité pour le parfum Sauvage a continué à être diffusée à la télévision.







(Image: Dior)



Les recherches sur Internet pour Sauvage ont augmenté de 23% depuis le jugement, selon le site de beauté Cosmetify.

L’après-rasage est le parfum masculin le plus vendu chez The Fragrance Shop et figure dans la liste des best-sellers de The Perfume Shop.

Un porte-parole de la Advertising Standards Authority a déclaré au Guardian avoir reçu 11 plaintes de téléspectateurs de Bake Off qui estimaient que la publicité ne devrait pas être diffusée après la décision.







(Image: Daily Star, Daily Mirror, Daily Express)



Mais sur Twitter, un grand nombre de fans de Depp ont félicité l’entreprise pour ne pas avoir abandonné les publicités.

Certains ont même signalé qu’il était épuisé.

L’un d’eux a tweeté: “@Dior espérait obtenir un peu plus de Sauvage mais c’est soit en retard, soit épuisé, bravo pour garder Johnny Depp comme le beau visage d’un beau parfum, fan de marketing tastique sanglant.”







(Image: Getty Images pour Art of Elysium)



Un autre a posté: MERCI DIOR POUR CROIRE EN JOHNNY DEPP .. J’essaie d’acheter Sauvage mais il est épuisé .. #JusticeForJohnnyDepp. “

Un troisième a déclaré: “@Dior Je suis heureux que Johnny Depp soit toujours le visage de Sauvage. J’adore. Je suis et je suis toujours un grand fan de Johnny Depp.”

Dans le cadre de ses conclusions après le procès de trois semaines de cet été, le juge Nicol a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que Depp avait battu Heard 12 des 14 fois où il aurait été violent à son égard.







(Image: Samir Hussein / Getty Images)



Les avocats de Depp avaient déclaré qu’il ferait appel du jugement, qu’il qualifiait dans une déclaration de “pervers car déroutant”.

Le même juge a maintenant rejeté la demande d’appel de Depp, affirmant qu’il ne croyait pas qu’elle avait une “perspective raisonnable de succès”.

Depp a été condamné à payer au Sun 520 000 £ pour sa facture de défense le 7 décembre et 108235 £ supplémentaires le 22 janvier.

L’acteur peut porter l’affaire directement devant la cour d’appel.