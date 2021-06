Les fans de Joey Essex font l’éloge de la star alors qu’il révèle qu’il souffre de dépression comme sa mère après avoir lutté pour faire face à son suicide

Les fans de JOEY Essex ont fait l’éloge de la star en deuil qui a révélé ce soir qu’il souffrait de dépression comme sa défunte maman.

La jeune femme de 30 ans s’est ouverte dans un documentaire émouvant de la BBC sur la lutte pour faire face à son suicide 20 ans plus tard.

4 Joey Essex a réalisé un documentaire sur le deuil

Sa mère Tina a perdu son combat contre la dépression en 2001, alors que Joey n’avait que dix ans.

Ce soir dans Joey Essex: Grief and Me, la star de télé-réalité s’est étouffée en revivant le moment dévastateur où son père lui a dit que « maman est partie ».

Joey a déclaré: « Après ce qui s’est passé, ma vie a été déchirée. Mon anxiété était à travers le toit, ma dépression.

« J’avais l’habitude d’aller à l’hôpital tout le temps en pensant que quelque chose n’allait pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas l’expliquer.

« C’était de la colère, je suppose. Vous vous demandez, ‘pourquoi, pourquoi, pourquoi’. »

Les fans ont été émus aux larmes par la conversation franche de Joey car il admet que « rien ne le rend heureux ».

L’un d’eux a déclaré: « Je veux faire le plus gros câlin à Joey Essex en ce moment. Il n’y a vraiment pas de douleur plus grande que de perdre ta mère xx. »

Un autre a ajouté: « Quel homme fort tu es. Elle est toujours avec toi. »

Quelqu’un d’autre a déclaré: « C’est une montre difficile #griefandme – j’ai perdu 2 personnes que j’aimais beaucoup à cause du suicide. La douleur qu’elle laisse derrière elle. »

La tragédie a laissé des cicatrices profondément enracinées, car Joey admet que le chagrin tue son rêve de fonder une famille et de trouver le véritable amour.

Il a tout gardé en bouteille – jusqu’à maintenant.

Déterminé à faire quelque chose pour l’aider à devenir mari et père.

Joey dit : « Je me dis simplement : si elle m’aimait autant, pourquoi me quitterait-elle ?

4 Joey dit que le chagrin de perdre sa mère Tina l’a empêché de trouver l’amour

« J’ai eu beaucoup de relations mais je finis toujours par les repousser.

« Imaginez si j’étais avec quelqu’un et que j’avais des enfants avec eux et que j’aimais vraiment cette personne et qu’elle m’a quitté. Je ne saurais pas quoi faire. Je pense déjà qu’on va rompre avant qu’on soit ensemble. Je le repousse. »