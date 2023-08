Les fans de jeux vidéo découvrent un tout nouveau niveau d’immersion avec la dernière programmation Odyssey à la Gamescom 2023 – Samsung Global Newsroom

La Gamescom 2023 a fêté ses 15 ansème anniversaire cette année, du 23 au 27 août à Cologne, en Allemagne. Le plus grand événement de jeu au monde a rassemblé plus de 1 320 sociétés de jeux, de matériel et de logiciels de 63 pays, remplissant un espace d’exposition de 230 000 places.㎡ et fédérer les fans de jeux vidéo du monde entier.

Samsung Electronics a accueilli les joueurs sur son plus grand stand Gamescom jamais conçu, mesurant 752 mètres carrés.

Sur le stand, Samsung a présenté sa vision de l’avenir du jeu, qui comprend la gamme améliorée de moniteurs de jeu Odyssey. Des moniteurs de jeu aux téléviseurs de jeu avec Samsung Gaming Hub, en passant par les technologies mobiles et de stockage exposées, Samsung a démontré son engagement envers la communauté des joueurs.



Dévoilement du premier moniteur double UHD au monde, l’Odyssey Neo G9

Le premier jour de la Gamescom 2023, Samsung a organisé une présentation liminaire, avec des partenaires clés dont AMD et Pearl Abyss, pour présenter les capacités remarquables du nouveau Odyssey Neo G9 (G95NC) de 57 pouces, qui a été entièrement dévoilé à la Gamescom.

Lors du discours d’ouverture, Ben Holmes, directeur du marketing display pour l’Europe chez Samsung Electronics, a présenté l’ambition de l’Odyssey Neo G9, qui est de rassembler les joueurs à travers des expériences de jeu immersives. « C’est notre moniteur le plus immersif jamais créé, destiné aux joueurs qui veulent se perdre dans l’expérience ultime », a-t-il déclaré.

Frank Azor, architecte en chef des solutions de jeu et du marketing des jeux chez AMD, a partagé ce que signifie collaborer avec Samsung, en déclarant : « Avec l’Odyssey Neo G9, Samsung nous a lancé le défi d’alimenter cet écran au look incroyable avec la puissance graphique. et la bande passante nécessaire pour pouvoir lui permettre de faire ce pour quoi il a été conçu : offrir les expériences graphiques et de jeu les plus immersives possibles.

Ensuite, Rick van Beem, responsable du marketing et des relations publiques chez Pearl Abyss. Avec leur MMORPG à succès mondial, Black Desert Online, il a expliqué comment les moniteurs Samsung tirent le meilleur parti du jeu. « Nous nous sommes associés à Samsung parce que nous pensons que le format d’affichage 32:9 proposé par les écrans Samsung est un moyen idéal pour jouer à Black Desert Online. »

Dernier né de la gamme Odyssey, l’Odyssey Neo G9 a été conçu pour être spectaculaire et pour répondre aux besoins de connectivité des joueurs. En plus du HDMI 2.1, l’Odyssey Neo G9 prend en charge la connectivité DP (Display Port) 2.1 certifiée VESA. Le Dual UHD et un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz offriront aux joueurs une expérience de jeu optimale pour des jeux performants.1

Apporter de l’enthousiasme à la plus grande présence de Samsung à la Gamescom

Sur le stand de Samsung, les fans ont pu découvrir les nouveaux produits de cette année, notamment le tout nouveau Odyssey Neo G9 (G95NC) de 57 pouces, l’Odyssey Ark amélioré (G97NC) et l’Odyssey OLED G9 (G95SC) de 49 pouces, tous dans un endroit.

Le stand était rempli de joueurs du monde entier, venus en masse pour découvrir l’écran incroyablement grand et la qualité d’image de l’Odyssey Neo G9 de 57 pouces, qui a été entièrement dévoilé pour la première fois en personne à la Gamescom.

« L’écran est si grand que je n’ai aucun problème à diffuser et à jouer en même temps », a déclaré un streamer qui a essayé l’Odyssey Neo G9. Un autre visiteur du stand a déclaré : « Cela m’enveloppe et me donne l’impression d’être à l’intérieur du jeu. »

L’Odyssey Ark amélioré a fait ses débuts à la Gamescom avec des améliorations significatives en termes de connectivité et de commodité. Le nouveau Multi View permet aux utilisateurs de voir les entrées de jusqu’à 4 appareils à la fois,2 et tirez le meilleur parti du grand écran de l’Odyssey Ark.

Un visiteur ayant fait l’expérience de l’Arche de l’Odyssée a commenté : « C’est agréable de pouvoir voir une variété de choses sur un seul écran tout en travaillant. Je peux l’utiliser au lieu de plusieurs écrans. De plus, l’Odyssey OLED G9 a impressionné les visiteurs du stand. « Les couleurs étaient incroyables et vibrantes », a commenté un joueur. « Ça avait l’air vraiment bien! »

Jeu fluide sur plusieurs écrans étonnants

Animé par des partenariats avec des sociétés de jeux, le stand Samsung était rempli de moniteurs de jeu dotés de spécifications de pointe, de téléviseurs de jeu, du Samsung Gaming Hub et d’appareils mobiles pour permettre aux visiteurs de découvrir une large gamme de jeux sur leur écran de jeu préféré.

Dans le cadre de ce partenariat, lors de la dernière session du discours d’ouverture, Mike Lucero, responsable du service de jeux pour l’Amérique du Nord chez Samsung Electronics, a annoncé que la très attendue aventure spatiale en monde ouvert de Bethesda Game Studios, « Starfield », serait disponible via le Samsung Gaming Hub, avec un abonnement Xbox Game Pass à partir de septembre.

Centre de jeux Samsung3 est également très populaire parmi les joueurs sur console, car il leur permet de profiter d’une variété de titres de jeux de partenaires comme Xbox et NVIDIA GeForce NOW sans connecter de consoles. On pouvait voir des familles avec enfants s’amuser dans la zone Samsung Gaming Hub, organisée pour jouer à des jeux sur la télévision comme une arcade.

Un joueur qui lui rendait visite avec ses enfants a déclaré que le Samsung Gaming Hub «c’est aussi beau que si je jouais directement sur [a gaming console].»

Sur la scène principale, Samsung a organisé en permanence des événements et des programmes avec des streamers et des équipes eSports populaires. Des compétitions amusantes avec les jeux les plus populaires du moment et des conversations passionnantes ont retenu l’attention des visiteurs du stand tout au long du salon. Premier moniteur de jeu 4K 240 Hz au monde, l’Odyssey Neo G8 32 pouces a pu exprimer pleinement les graphismes colorés et le rythme rapide de jeux comme Overwatch 2.

Un « Racing Challenge » a eu lieu dans la zone Gaming TV avec un QLED Q80C de 98 pouces. Les fans pouvaient courir en utilisant un appareil à gouverner et un téléviseur de jeu haute définition, pour des matchs palpitants et réalistes.

Donner vie aux jeux les plus populaires grâce aux nouvelles technologies

Lors de la Gamescom 2023, Samsung Electronics a annoncé un partenariat avec NEXON pour adopter la technologie HDR10+ GAMING, une norme vidéo haute définition pour les jeux. Le premier titre GAMING HDR10+ au monde, « The First Descendant » développé par NEXON offrira aux joueurs l’expérience de jeu HDR ultime grâce à des couleurs, un contraste et une luminosité plus profonds.

Et Samsung était fier de montrer comment un premier écran de jeu peut apporter des jeux comme Black Desert Online du studio Pearl Abyss.

Lors de la Gamescom 2023, Samsung Electronics a présenté des solutions de jeu optimisées pour les genres de jeu et les goûts de plus en plus diversifiés des joueurs du monde entier, ainsi qu’une expérience de jeu connectée qui rassemble la communauté des joueurs grâce à une technologie de pointe. Samsung Electronics envisage un avenir différent pour l’écosystème du jeu et donne vie à cette vision à la Gamescom.

1 Le Dual UHD 240 Hz est pris en charge uniquement par les cartes graphiques prenant en charge Display Port 2.1 (UHBR 13.5) ou HDMI 2.1 (FRL 6). La prise en charge et le taux de rafraîchissement réel peuvent varier selon la carte graphique.

2 Jusqu’à 3 entrées et 3 écrans en mode Cockpit vertical.

3 La disponibilité et l’assistance du Samsung Gaming Hub varient selon la région et la gamme de moniteurs et de téléviseurs. La disponibilité du service et du contenu peut varier selon la région et les partenaires.