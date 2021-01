Jesy Nelson a présenté un spectacle époustouflant alors qu’elle sonnait en 2021 de la meilleure façon possible.

La jeune femme de 29 ans, qui a récemment annoncé qu’elle quittait Little Mix, a surpris près de huit millions de followers en regardant ses abdos affûtés au gymnase.

Basculant un haut court aux gros seins et l’associant à un pantalon et des talons kaki, Jesy portait sa tête de boucles lâche et complétait l’ensemble avec des bijoux autour de son cou.

Et dans un regard rare sur les encrages de son bras gauche complet, les fans ont été impressionnés par les œuvres d’art complexes.

L’un l’a qualifiée de «magnifique» et a demandé des conseils de style, tandis qu’un autre a déclaré que c’était «charmant de revoir votre visage».







(Image: jesynelson / Instagram)



«BÉBÉ, VOUS AVEZ SI SUPERBE», dit un troisième.

Et un quatrième a admis que le nouveau look de Jesy les avait «obsédés» par sa page Instagram.

Jesy a fait des vagues à la fin de l’année dernière en disant qu’elle quittait Little Mix, une décision soutenue par les camarades du groupe Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall, qui continueront à trois.







(Image: jesynelson / Instagram)



Avant Noël, Jesy a écrit une déclaration disant: « À tous mes mixeurs,

«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

«Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2.

« Me faire des amis et des fans partout dans le monde, je ne saurais trop vous remercier du fond de mon cœur de me faire sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.







(Image: Getty)



« Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais. »

Elle a ajouté: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact négatif sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de vivre à la hauteur des attentes très difficile.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.







(Image: littlemix / Instagram)



«J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime, à faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais je j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir. «

Elle a terminé en remerciant les fans et les membres du groupe Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall.

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un courrier électronique aux Samaritains à jo@samaritans.org