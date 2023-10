Jessie James Decker ramène des photos osées de son mari, Eric Decker, pour promouvoir son nouveau livre de cuisine « Just Eat ».

Mercredi, la future maman est allé sur Instagram et a partagé une photo d’Eric ne portant rien d’autre qu’un tablier de cuisine et tenant le livre de cuisine.

« Pour célébrer une semaine de sortie de ‘Just Eat’, je sais que j’ai promis que nous ferions une autre photo effrontée du livre de cuisine d’Eric », a-t-elle commencé sa légende, ajoutant un emoji au visage riant. « Donc, en honneur, le voici et Eric a aussi fait son poulet chili ce soir et laissez-moi vous dire, miam miam miam !!! »

Jessie James a poursuivi : « J’adore voir toutes vos histoires et publications sur tous les plats que vous préparez !!! Ils sont magnifiques !!!! Merci pour tout l’amour. » Elle a conclu sa légende en informant ses fans de l’endroit où ils peuvent acheter son nouveau livre de cuisine – qui est en ligne et chez Target.

JESSIE JAMES DECKER PARTAGE COMMENT ELLE GÈRE LES HAINEURS PENDANT LA MATERNITÉ

Les fans se sont déchaînés dans la section des commentaires du chanteur country.

« Les petits pains sont prêts à passer au four », a écrit un utilisateur d’Instagram en ajoutant un emoji de feu. Un autre a ajouté : « Mdr, mon Dieu, eh bien, il a parfaitement cuit les petits pains. »

« C’est le meilleur marketing que j’ai jamais vu », a écrit un autre utilisateur.

C’est la deuxième photo torride que Jessie James a partagée de son ancien mari star de la NFL pour promouvoir son livre de cuisine.

En août, elle a téléchargé une photo nue d’Eric, assis sur une chaise, les jambes croisées, tenant « Just Eat ».

« Des idées simulées sur la façon dont Eric peut montrer son amour pour moi et mon nouveau livre de cuisine Just Eat ! Faites-moi savoir comment vous pensez que nous pouvons être meilleurs la dernière fois ?! » Jessie James a écrit à l’époque.

En 2020, l’ancien receveur de la NFL a publié une image Instagram de lui-même nu alors qu’il lisait le premier livre de cuisine de sa femme, « Just Feed Me ». En août, Decker a republié la photo, qu’elle a photoshopée avec la couverture de son prochain album.

Également en août, la mère de trois enfants a annoncé qu’elle était enceinte du bébé n°4.

JESSIE JAMES DECKER RÉVÈLE UN QUATRIÈME MOIS DE GROSSESSE APRÈS LE REFUS DE LA VASECTOMIE DE VOTRE MARI

« Bonjour », a-t-elle légendé une vidéo d’elle marchant sur un balcon surplombant Hollywood, en Californie, tout en portant un simple soutien-gorge de sport gris et un slip. « Always Be My Baby » de Mariah Carey a été joué en arrière-plan alors qu’elle sirotait son café du matin.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

L’annonce est intervenue des mois après qu’elle et Eric aient joué dans une campagne hilarante pour Aviation Gin de Ryan Reynolds dans laquelle elle se moquait de la réticence de son conjoint à subir une vasectomie. En juin, les Deckers étaient les vedettes de la publicité de Reynolds pour la fête des pères, Aviation Gin, dans laquelle elle plaisantait en disant que la récupération après une vasectomie nécessitait probablement moins de glace que nécessaire pour un cocktail.

Le couple a déjà trois enfants : sa fille Vivianne, 9 ans, et ses fils Eric, 7 ans, et Forrest, 5 ans.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Alors que parlant à Fox News Digital lors des People’s Choice Country Awards le mois dernier, Eric a déclaré qu’il avait pris plusieurs rendez-vous pour une vasectomie, mais qu’il avait finalement renoncé. Il a également admis avoir annulé un autre rendez-vous peu de temps avant d’apprendre que lui et Decker avaient un autre bébé en route.

« Donc, je l’avais prévu. Le jour est arrivé. … Vous savez quoi ? Cela demande beaucoup de pouvoir dans un sens », a déclaré Eric. « N’est-ce pas ? C’est comme un grand choix. Alors, j’ai décidé de ne pas y aller et, vous savez, j’en ai un dans le four. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Nous y sommes », a déclaré Decker à Fox News Digital avec un sourire.

« Alors je pense que nous avons gagné ? » dit Éric.

« Oh mon Dieu, oui », approuva Decker. « Nous sommes tellement excités. »

Dans son interview avec Fox News Digital, Decker a également révélé que l’ancien athlète professionnel n’avait toujours pas subi l’opération.

« Je veux dire, pourquoi le ferait-il à ce stade ? », a-t-elle dit en riant. « Tu vois ce que je veux dire ? Ça n’a pas d’importance pour le moment. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, le Ancien de « Danse avec les stars » était catégorique sur le fait qu’elle et Eric n’envisageaient pas d’agrandir davantage leur famille après la naissance de leur quatrième enfant, et elle s’attendait à ce qu’Eric aille enfin jusqu’au bout de la procédure.

« Après l’arrivée de ce bébé, j’aimerais savoir qu’un rendez-vous sera pris », a-t-elle déclaré. « Je suis contente qu’il ne l’ait pas fait. Ecoute, je suis tellement contente. Je ne peux pas imaginer, tu sais, le bébé est toujours en moi. Je veux dire, je ne peux pas imaginer la vie sans ce bébé.

« Mais je ne pense pas que nous ayons besoin d’en obtenir un cinquième », a ajouté Decker. « Donc, dès que ce bébé sera là, nous devrions le faire. »

Ashley Hume et Larry Fink de Fox News Digital ont contribué à ce rapport