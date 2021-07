Ronnie Ortiz-Magro de JERSEY Shore a été critiqué par des fans en colère après leur avoir fait croire qu’il était MORT.

Ronnie, 35 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux et a publié une photo solennelle en noir et blanc de lui-même avec la légende : « #RIP pour confirmer IL EST MORT.

Ronnie Oritz-Magro a partagé ce message sur les réseaux sociaux

Il a joint un lien qui a dirigé les fans vers une histoire d’appât à clics sur des célébrités décédées en 2021.

Ronnie a posté le même message sur ses pages Twitter et Instagram, mais cela n’a pas plu à ses abonnés.

Un petit coup de maths Reddit a même estimé que Ronnie aurait pu empocher 14 000 $ pour partager le lien.

Horrifié, un autre fan a tweeté : « Parlez de vendre votre âme au diable. J’espère qu’il a d’abord appelé sa mère pour lui dire que cela allait arriver.

Les fans l'ont critiqué pour avoir laissé entendre à ses partisans qu'il était mort

L’un d’eux a réfléchi: «Il a désactivé les commentaires, ce qui est un putain de flic. Je voulais le voir se faire rôtir à mort ! (Sans jeu de mots). »

Un troisième a ajouté : « Putain, est-ce qu’il est vraiment sérieux ?! Est-ce qu’il a tellement été qu’il doit faire un clickbait ridicule comme ça? «

Sur Twitter, un autre a déclaré: « Ronnie de Jersey Shore vendant des appâts à clics qui font croire aux gens qu’il est mort est tellement chaotique. »

Ronnie a fait la une des journaux à plusieurs reprises récemment.

Ronnie s'est fiancé à Saffire Matos le mois dernier

Lui et Saffire Matos ont révélé leurs fiançailles à la fin du mois dernier après avoir profité d’un pique-nique privé sur la plage de Los Angeles.

En avril, le Jersey Shore l’étoile était arrêté pour violence conjugale avant d’être libéré sous caution.

La victime présumée n’a pas été nommée, bien que le petit ami de son ex petite amie et bébé maman – Jenn Harley – a confirmé elle n’est pas impliquée.

C’est la deuxième arrestation de Ronnie pour violence domestique. En 2019, il a été inculpé de violence conjugale après une altercation physique avec Jenn.

L'ex de Ronnie, Jenn Harley, n'était «pas impliquée» dans sa dernière arrestation pour violence domestique

En conséquence, The Sun a révélé en exclusivité que la côte du New Jersey unie le casting a refusé de filmer avec lui alors que son record continue de s’accumuler.

Ronnie est maintenant absent de la dernière photo du casting et il prend congé de l’émission MTV. Des épisodes préenregistrés le mettant en scène continuent cependant d’être diffusés.

Dans une déclaration publiée à la suite de son arrestation, il a déclaré : « Après avoir parlé à l’équipe de MTV, nous avons mutuellement convenu que je m’éloignerai de la série pendant que je chercherai un traitement médical pour des problèmes de santé mentale que j’ai ignorés trop longtemps.

Ronnie a pris une pause de Jersey Shore





« Mon objectif numéro un est maintenant de faire face à mes difficultés. »

Ronnie a conclu: « Ce processus sera difficile, mais ma priorité n ° 1 est d’être en bonne santé et d’être le meilleur homme et le meilleur père possible pour ma fille. »

Ronnie a été libéré sous caution de 100 000 $ à la suite de sa dernière arrestation et a reçu l’ordre de revenir devant le tribunal pour faire face à des accusations le 13 octobre.