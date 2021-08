Les fans de Jersey Shore adorent les nouvelles mèches BLONDE de Nicole ‘Snooki’ Polizzi dans une métamorphose majeure des cheveux

NICOLE Snooki Pilozzi a épaté ses fans cette semaine en montrant une nouvelle coiffure sur Instagram.

Avant l’épisode de jeudi de Jersey Shore Family Vacation, la femme de 33 ans a été éblouie dans un selfie présentant son look glamour avec de nouveaux reflets.

Instagram

Nicole ‘Snooki’ Polizzi a montré un look glamour mercredi avant le nouvel épisode de Jersey Shore[/caption]

Instagram

La maman de trois enfants est connue pour bercer les serrures du corbeau noir[/caption]

La mère de trois enfants a sous-titré le cliché: « Glammin un mercredi » et a tagué sa maquilleuse qui lui a donné un look sexy smokey eye.

Les fans ont inondé la section des commentaires de la star de MTV, écrivant « Beauty », « Magnifique » et « Si jolie ».

La plupart des commentaires consistaient en de nombreux emojis de feu.

ELLE EST DE RETOUR!

Cela vient après que Snooki ait surpris les fans avec une apparition dans l’épisode de la semaine dernière de Jersey Shore Family Vacation.

La star de télé-réalité a quitté la série après la saison trois, alors les fans étaient ravis de voir l’un de leurs favoris apparaître à l’écran dans un teaser pour le prochain épisode.

Un teaser de l’épisode de ce soir montrait la star de télé-réalité faisant la fête avec le groupe.

‘MISS YOU MEATBALL’

Alors que le clip – qui montrait Snooki faisant la fête avec le groupe – était diffusé, les fans se sont tournés vers Twitter pour supplier Snooki de revenir à l’émission à plein temps.

Une personne a écrit : « le moment que nous attendions tous. le snooki me manque.

Un autre a ajouté: « Tellement excité, Snooki arrive. C’est tellement amusant quand Snooki arrive.

Un troisième a sonné: « Tu nous manques « boulette de viande ».

Nicole est partie Côte du New Jersey : vacances en famille à passer plus de temps avec ses enfants Lorenzo, huit ans, Giovanna, six ans et Angelo, deux ans.





» PLUS MA VIE «

Lors d’un épisode précédent de son podcast It’s Happening with Snooki and Joey, Nicole a expliqué sa décision de quitter la série : « Je n’en peux plus. Comme, littéralement, laisser mes enfants filmer c’est vraiment, vraiment dur pour moi.

Elle a ajouté : « Je n’aime pas faire la fête, genre, trois jours de suite. Ce n’est plus ma vie. Et je veux être à la maison avec les enfants.

Cependant, il semble que Nicole ne puisse pas rester trop longtemps à l’écart de l’émission MTV.

Instagram

Nicole a grillé le prochain épisode de Jersey Shore Family Vacation jeudi dans lequel elle apparaîtra[/caption]

Getty

Snooki a quitté la série après la saison trois pour se concentrer sur la famille[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Nicole a des enfants Lorenzo, huit ans, Giovanna, six ans et Angelo, deux ans avec son mari Jionni[/caption]