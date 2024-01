Les fans de “Jeopardy” sont indignés après que la publicité de Jimmy Kimmel ait gâché la victoire de Lisa Ann Walter

Lisa Ann Walter a de quoi se réjouir car elle a remporté une victoire surprise lors de la Péril de célébrité championnat mardi soir, remportant 1 million de dollars pour le Entertainment Community Fund.





Mais pour certains fans du jeu-questionnaire étoilé, sa victoire n’était pas le rebondissement qu’ils attendaient. Beaucoup soutiennent qu’ABC a accidentellement gâché la victoire de Walter à l’avance, en la révélant comme l’invitée du mardi soir sur Jimmy Kimmel en direct.





Lisa Ann Walter.

Eric McCandless/ABC via Getty





Au milieu de l’émission, une publicité indiquait aux téléspectateurs que le École primaire Abbott La star serait interviewée dans l’émission de fin de soirée – et ils ont rapidement relié les points. Certains fans se sont immédiatement tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement.





« Puisque Lisa Ann Walter est sur @jimmykimmel ce soir, peut-on dire qu’elle a gagné ? Je ne veux rien supposer ou gâcher quoi que ce soit », un fan a écrit sur X (anciennement Twitter).

















Une autre personne a tagué le réseau directement, en écrivant« @ABCNetwork Merci pour le spoiler sur le Péril de célébrité gagnant avec la publicité pop-up pour l’invitée de Jimmy Kimmel, Lisa Ann Walter, 20 secondes après le début de la finale du tournoi.









Pendant ce temps, une certaine célébrité des médias sociaux ignorait parfaitement les critiques du réseau alors qu’elle célébrait sa victoire avec des photos de son apparition sur Kimmel.









Même avec l’allusion massive de son apparition à Kimmel, l’épisode final a toujours tenu les téléspectateurs en haleine. Après les rondes Double Jeopardy et Triple Jeopardy, Walter était nettement à la traîne de ses concurrents. Au début du dernier tour, le satiriste Mo Rocca avait 21 100 $ et l’animatrice de télévision sportive Katie Nolan avait 19 500 $, tandis que Walter avait 13 800 $.





“J’étais avec ces gars-là au début, mais ensuite j’ai pris du retard parce que mon buzzer ne fonctionnait tout simplement pas”, a déclaré Walter sur Kimmel. « Je connaissais tous les compositeurs classiques, je connaissais tout le monde, je ne pouvais tout simplement pas y entrer. Donc j’étais en retard. L’un d’eux allait gagner, absolument, je n’avais aucune chance.









Mais le École primaire Abbott La star a changé la donne à la toute dernière minute, alors qu’elle était la seule joueuse à répondre correctement à l’indice Final Jeopardy. Le dernier indice disait : « De nombreux fans de mystère blâment « The Door », un roman de Mary Roberts Rinehart de 1930 dans lequel un domestique tue une infirmière, pour ce cliché de quatre mots.





Walter a répondu : « Qu’est-ce que The Butler Did It ? » après avoir parié presque la totalité de son montant. Alors que les gros paris de Nolan et Rocca ont ramené leurs totaux respectivement à 0 $ et 1 100 $, Walter a gagné avec un total de 27 500 $.





En plus du don caritatif, Walter a remporté un trophée qu’elle a décrit en plaisantant comme « le morceau de plastique le plus lourd qu’elle ait jamais tenu, et qui a déjà une place désignée chez elle.





“Cet objet incroyablement ringard se trouve juste sous ma télévision, juste devant mon petit fauteuil inclinable où je peux le regarder tous les jours. Péril,” dit-elle. “Devant et centre.”





