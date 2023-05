Les fans de « Jeopardy » sont en colère au nom du champion de neuf jours Ben Chan après qu’une faute d’orthographe ait mis fin à sa séquence de victoires.

Lors de l’épisode de mardi soir, Chan a atteint la catégorie Final Jeopardy après un début difficile avec une défaite du Daily Double qui l’a rapproché de ses adversaires, Lynn Di Vito et Danny Lesserman.

La catégorie était « Les personnages de Shakespeare » et l’indice était « Les deux noms de ces 2 amants dans une pièce de Shakespeare viennent des mots latins pour » béni « ».

La réponse est Beatrice et Benedick de « Much Ado About Nothing ».

Aucun des concurrents n’a bien compris, mais Chan était terriblement proche. Il a écrit « Béatrice et Benoît », une réponse jugée incorrecte en raison de la faute d’orthographe du nom de ce dernier personnage.

Chan a parié 12 201 $ sur ses 17 400 $, le laissant avec 5 199 $, tandis que son concurrent Di Vito a terminé avec 11 800 $, mettant fin au règne du résident de Green Bay, Wisconsin.

Les fans étaient en colère en ligne, trouvant la décision trop critique.

« Ce genre d’appât négatif lié à l’orthographe est une mauvaise dernière question de Jeopardy ! C’est ma plainte », a écrit un fan.

« Depuis quand est-ce que le fait d’être à côté d’une lettre compte dans le jep final? Il n’y a pas d’autre personnage qu’il aurait pu signifier », a interrogé un autre.

« Je suis incrédule et extrêmement déçu par Jeopardy. Ben Chan est exclu du jeu pour une lettre mal orthographiée ? Ben était le seul à avoir la réponse. Le gagnant ne connaissait même pas la réponse », a déclaré un troisième. .

Une autre personne a commenté : « Je n’arrive pas à croire que @Jeopardy ait fait perdre à un concurrent pour avoir écrit ‘Beatrice and Benedict’ au lieu de ‘Benedick’. Je ne suis même pas si mesquin, et je suis un professeur de Shakespeare. »

Chan aurait répondu à certaines des préoccupations sur la page Reddit du jeu télévisé.

« Le nom du personnage est Benedick. Comme Ken (prescient) l’a noté dans mon premier épisode, il n’y a pas de crédit partiel sur Jeopardy ! (Oui, j’étais tellement proche !) », a-t-il apparemment écrit sous le nom d’utilisateur « JeopardyBenBen ».

« La faute d’orthographe de ‘Benedict’ est courante, et elle s’est retrouvée sur quelques-unes de mes cartes mémoire », a-t-il ajouté.

Malgré la défaite, Chan est tout de même reparti avec 252 600 $ et une invitation à participer au Tournoi des Champions.