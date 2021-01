Jennifer Aniston est la reine des tendances en matière de coiffure depuis les années 90. Son dernier post Instagram nous donne un aperçu du nouveau style de ses magnifiques tresses. L’acteur de 51 ans a posté un selfie avec son ami de longue date et coiffeur, Chris McMillan sur Instagram mardi, qui montrait ses cheveux dans une version beaucoup plus blonde qu’auparavant. Le look mis à jour est servi pour la deuxième saison de la série nominée aux Emmy Awards de Jennifer, The Morning Show. Sous-titrant la photo amusante, Jennifer a écrit: «Aaand, nous sommes de retour …» Dans les deux photographies qu’elle partage, l’actrice fait la moue devant la caméra alors que Chris se tient derrière elle.

La publication a reçu plus de 3 241 413 likes alors que les fans et les célébrités se déchaînent devant les derniers faits saillants de Jennifer et la coupe de cheveux en couches signature. L’acteur Robin Wright a commenté « Hé beauté !! » Pendant ce temps, la journaliste Jessica Yellin a déclaré que le nouveau look de Jennifer était «Meilleurs cheveux pandémiques». L’auteur et influenceur des médias sociaux Jay Shetty a également commenté le message de Jennifer et a déclaré: «Génial». La co-vedette de Jennifer de The Morning Show, Reese Witherspoon a également répondu à son message dans la section des commentaires en écrivant: « OUI NOUS SOMMES !! »

The Morning Show est une série Apple TV + qui a fait ses débuts en 2019 et a remporté plusieurs nominations, dont les Emmy Awards pour le meilleur drame. Pendant ce temps, les fans de l’acteur ont tous loué son nouveau look et son amitié avec Chris, qui est la personne derrière les looks emblématiques de Jennifer depuis les années 90.

Dans sa récente histoire Instagram, Jennifer a également partagé un selfie pris par Chris et la maquilleuse Angela Levin et l’a sous-titré comme «Dream Team».

The Morning Show est inspiré du livre de Brian Stelter, Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, qui parle du fonctionnement interne de l’industrie des médias américaine. L’émission met également en vedette Steve Carrell, Billy Crudup, Mark Duplass, entre autres. Jennifer a également remporté le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur d’une série dramatique en 2020.

The Morning Show est diffusé sur Apple TV +.