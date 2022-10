Les “fans” de Jeffrey Dahmer lancent des culottes usagées chez le père du tueur en série

Basée sur la vie d’un tueur en série américain notoire, la série Netflix Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story a été un succès auprès du public depuis sa sortie le mois dernier. Avec la popularité croissante de l’émission, beaucoup ont partagé leurs expériences de la regarder sur les réseaux sociaux. Cependant, certains débordés ont également eu recours pour embêter le père du tueur de 86 ans, Lionel Dahmer, selon The Sun.

Lionel, qui vit dans un village tranquille de la campagne de l’Ohio, a été témoin d’incidents bizarres depuis que les meurtres horribles perpétrés par son fils ont été révélés à travers l’émission. Dans un cas, selon le soignant de Lionel nommé Jeb, une femme dans la vingtaine a jeté une fois ses sous-vêtements usagés dans l’allée des personnes âgées, a ajouté le rapport.

“Nous avons même demandé à une dame de s’arrêter au bout de l’allée, d’enlever sa culotte et de la jeter dans la cour”, aurait déclaré Jeb. Le soignant a ajouté qu’il devait cueillir le sous-vêtement avec une paire de pinces. Il a également rappelé que la dame avait crié “Je t’aime Lionel” en jetant son vêtement dans l’allée.

Soulignant la renommée que la nouvelle émission a acquise, Jeb a déclaré que de tels incidents se produisent chaque fois qu’un film ou une série sort basé sur Jeffrey Dahmer. “C’est à ce moment-là que beaucoup de choses folles commencent à se produire avec les fanboys et les fan girls”, a-t-il déclaré.

Plus tôt, un autre fan avait fini par atteindre la maison de l’octogénaire et avait agi “hostile et agressif”, selon Jeb. Il a partagé qu’une personne s’était rendue chez Lionel et voulait voir le vieil homme. Jeb a dit que la personne était grande et a commencé à agir de manière hostile. Le soignant a ajouté que pour éloigner l’intrus, il a agi comme s’il portait une arme et lui a dit de partir.

En raison de ces invités non invités, Jeb a été obligé de mettre en place un panneau d’interdiction d’intrusion à l’extérieur de la maison. De plus, selon Jeb, il s’est également armé à des fins de sécurité.

