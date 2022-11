Les fans de Jane McDonald ont tous la même plainte alors qu’elle taquine une nouvelle émission de voyage avec des photos glamour

Les fans de JANE McDonald ont tous la même plainte après avoir taquiné une nouvelle émission de voyage avec des images glamour.

La star de 59 ans parcourt le globe pour ses différentes émissions de télévision.

Les fans de Jane McDonald ont tous la même plainte après avoir taquiné une nouvelle émission de voyage avec des images glamour[/caption]

Les fans de Jane voulaient savoir où elle tournait[/caption]

S’adressant à Twitter lundi, Jane a partagé deux clichés glamour d’elle dans un endroit ensoleillé.

Jane portait une jupe longue colorée et un chemisier bleu marine à manches à volants alors qu’elle se tenait au bord d’une piscine avec la mer au loin.

La deuxième photo a vu Jane dans la même tenue dans un coin cuisine et elle les a sous-titrées : “Je suis de nouveau en voyage, en train de filmer pour un nouveau projet que j’ai hâte de partager avec vous !”

Ses fans ont immédiatement répondu, avec une seule écriture : « Tu es fabuleuse ! Il a l’air fabuleux ! Tu nous tiens tous en haleine maintenant Jane.

“Aucun indice quant à votre position sur ces photos ! Restez en sécurité et voyagez bien.

Un autre a ajouté: «Jane, méchante allumeuse. Nous vous avons localisé sur la grande île de la Méditerranée avec le bras pointu en forme d’espadon .

“Tu as l’air si glamour et l’hôtel a l’air luxuriant. Il était identifié par ses poignées de porte (ne demandez pas ! ) Je suppose ‘Il n’y a pas de montagne assez haute…’ pour nous éloigner de vous.

Un troisième a tweeté : « J’ai hâte de découvrir ce que c’est, Jane ! Tu es absolument magnifique au fait !”





Plus tôt dans la journée, Jane a partagé une autre photo de sa dernière aventure, rayonnante pour la caméra dans une robe longue à motifs noir et blanc et un chapeau de soleil souple blanc.

Elle a écrit: “Tournage dans un autre endroit magnifique aujourd’hui!”

Un fan a répondu: “Oh juste sensationnel encore une fois où que vous soyez, ça a l’air tout simplement incroyable.”

Un autre a jailli: “S’il vous plaît, pouvez-vous nous dire d’où vous obtenez vos tenues. Ils sont toujours adorables. Tellement stylé.

Un troisième a ajouté: “J’adore ta tenue Jane. Hâte de voir où vous filmez !

Jane a posé à l’un de ses emplacements dans une jolie robe longue[/caption]