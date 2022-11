Les fans de I’m A Celebrity seront surpris de voir “la vraie” Olivia Attwood dans la jungle, déclare la star de Towie, Bobby Norris

STAR de The Only Way Essex, Bobby Norris, a révélé que les gens pourraient être surpris de voir Olivia Attwood “dépouillée” dans la jungle I’m A Celebrity.

La copine proche de Bobby, Olivia, est l’un des nombreux visages célèbres qui se préparent à jouer dans la nouvelle série, qui commence dimanche.

Bobby Norris a déclaré que les téléspectateurs de I’m A Celeb seraient surpris de voir le dos “dépouillé” d’Olivia Attwood[/caption]

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Bobby a déclaré qu’il apportait son soutien à Olivia.

La femme de 36 ans a également révélé comment il s’attend à ce qu’elle rencontre les téléspectateurs de l’émission.

Il a dit à propos de la star de Love Island: “Je ne pense pas qu’elle sera controversée, mais je pense qu’elle va certainement donner un bon coup.

«Venant d’Essex et étant sur Towie, beaucoup de gens sont habitués au glamour de tout, donc les gens trouveront intéressant de voir ce côté d’elle où il n’y a pas de maquilleur ou de coiffeur. C’est la beauté de celui-ci.

“J’adore que nous puissions voir les vrais eux et nous déshabiller de la série.”

L’ancienne star de Love Island – qui est la première signature I’m A Celeb de l’émission de rencontres ITV – est sur le point de devenir millionnaire après avoir récolté 500 000 £ en seulement deux ans.

Olivia a déjà été aperçue en Australie avant la nouvelle série et avait l’air effrayée en s’approchant d’un hélicoptère.

Elle a fait la moue nerveusement alors qu’elle était filmée en train de mettre un harnais vert vif, recevant des instructions des responsables de la sécurité.

Bobby a également révélé pourquoi il avait choisi de ne pas regarder la récente série de Towie lors de sa conversation avec The Sun.

Bobby est devenu célèbre dans l’émission à succès après avoir passé une décennie en tant que favori des fans.

Mais en 2021, la star a quitté la téléréalité dans le but de se concentrer sur sa carrière de présentateur qui n’a cessé de se renforcer.

Bien qu’il ait ouvert une carrière réussie dans la série, Bobby a choisi de ne pas regarder les épisodes récents de Towie et a expliqué pourquoi.

La star a expliqué : « Je n’ai regardé aucune des nouvelles séries. J’ai fait la série pendant 10 ans et j’ai adoré en faire partie mais la dernière série que j’ai tournée était vraiment difficile.

“C’était la série la plus difficile et la pire que j’ai faite en 10 ans.

“J’ai fait plus de 300 épisodes mais c’était une série tellement difficile. Le dernier était particulièrement difficile, donc je n’ai pas regardé ou vu la dernière série.

Bobby a déclaré qu’il pensait que la dernière série qu’il avait filmée était peut-être inconsciemment la raison pour laquelle il avait choisi de se retirer de la nouvelle série.

“J’ai gardé la main sur l’émission et j’ai fait des interviews et l’After Party Show, mais après cela, parce qu’il n’y avait aucune raison de regarder et parce que le dernier était si horrible, je pense que j’ai inconsciemment fait un écart ce.”

Loin de sa renommée de téléréalité, Bobby a présenté des émissions de télévision et de radio, y compris le très réussi podcast Access All Areas avec Stephen Leng.

Lorsqu’il n’a pas son showbiz à l’esprit, le joueur de 36 ans s’est découvert une passion pour s’entraîner à la salle de sport et impressionne les fans avec son physique ciselé sur les réseaux sociaux.

Il a également un adorable chien, nommé Baby, dont il a parlé avec fierté.





Bobby a parlé de son implication avec la principale association caritative pour animaux de compagnie, Blue Cross, et de l’impact de Fireworks Night sur les animaux.

Encouragez les gens à arrêter et à repenser leurs projets d’organiser ou d’assister à des feux d’artifice à domicile cette année pour protéger nos animaux de compagnie, Bobby a partagé : « Cette période de l’année et pour beaucoup de petits chiens, c’est terrifiant pour les petits chiens et c’est tellement pénible de les voir comme ça. Vous ne pouvez pas dire “c’est juste un feu d’artifice” qu’ils ne comprennent pas.

“On a l’impression que la maison s’effondre. J’ai dû m’impliquer dans la campagne parce que je suis tellement consciente que bébé souffre, et beaucoup d’autres personnes que je connais ont aussi de petits chiens et c’est effrayant pour eux.

Bobby Norris soutient la campagne Have A Heart, Don’t Take Part de Blue Cross – exhortant le public britannique à repenser ses projets d’accueillir ou d’assister à des feux d’artifice à domicile cette année, afin de protéger le bien-être de nos précieux animaux de compagnie. Cela survient alors que les recherches de l’organisme de bienfaisance révèlent que 60% des animaux de compagnie britanniques ont peur des feux d’artifice.

Bobby était sur Towie pendant plus d’une décennie avant de quitter la série en 2021[/caption]

Bobby est un grand défenseur de l’entraînement au gymnase[/caption]

La star s’est ouverte sur la protection des animaux domestiques contre les feux d’artifice[/caption]