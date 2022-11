Les fans de I’m A Celebrity se plaignent tous de l’habitude “ennuyeuse” des camarades de camp

Les fans de I’M A Celebrity se sont tous plaints de l’habitude “ennuyeuse” des camarades de camp de cette année.

Ce soir, l’as du rugby Mike Tindall et l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock ont ​​participé au procès Fallen Stars Bushtucker.

Les fans de I'm A Celeb ont tous dit la même chose ce soir à propos des camarades de camp

Avant de partir, le couple et les autres camarades de camp ont coché l’une de leurs traditions – chanter leur chanson inventée sur l’obtention d’étoiles.

Les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour partager leur haine pour le chant.

L’un d’eux a déclaré: “Ce chant” ne reviens pas sans les stars “est f *** ing ennuyeux #ImaCeleb.”

« La chanson des étoiles. F * off », a tweeté un deuxième.

Un troisième intervint : « J’ai hâte de ne plus entendre cette putain de chanson ! #ImACeleb.

Lorsqu’ils sont arrivés sur le plateau, Dec a expliqué: “C’est Fallen Stars. Il y a cinq étoiles, mais elles ont été brisées en morceaux.

“L’un de vous doit entrer dans ces cages et les remettre ensemble.

« L’autre personne gagnera le temps qu’il vous est permis dans la cage en répondant aux questions. Cette célébrité sera assise derrière vous là-bas sur le réservoir dunk. S’ils se trompent sur une question, ils entrent.





Ant a poursuivi: «Vous aurez 30 secondes par tour, mais nous vous poserons trois questions – pour chaque question à laquelle vous répondez correctement, vous gagnerez 30 secondes supplémentaires.

« Et les énigmes des étoiles deviendront de plus en plus difficiles à mesure que les cages progresseront. Chaque étoile que vous reconstituerez vaudra un repas pour le camp ce soir.

Mike a répondu aux questions, tandis que Matt a terminé les énigmes.

Ils ont réussi à retourner au camp avec un énorme quatre étoiles sur cinq.

Matt a déclaré: «Si près de réussir, mais quatre sur cinq, je suis sûr qu’au camp, ils seront ravis.

“Pour nous, nous allons encore réfléchir à la façon dont nous aurions pu obtenir ce cinquième alors que c’était si proche.”