Les fans de I’m A Celebrity se plaignent car ils remarquent un problème majeur avec la série de cette année

Les fans de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here se sont plaints après avoir remarqué un problème majeur avec la série de cette année.

Les téléspectateurs de la compétition ITV se sont rendus sur Twitter hier soir pour fulminer sur la liste des célébrités qui ont jusqu’à présent participé aux essais.

Actualités universelles et sport

Les fans se sont plaints de qui a été choisi pour les essais[/caption] Actualités universelles et sport

Les téléspectateurs sont furieux que seuls des hommes aient été choisis pour les essais[/caption]

Les stars de I’m A Celeb ont participé à un certain nombre d’essais Bushtucker depuis le début de la série plus tôt ce mois-ci pour gagner de la nourriture pour le camp.

Cependant, les fans ont noté que jusqu’à présent, seuls les hommes ont été élus par le public pour participer aux procès d’horreur, les femmes n’étant incluses que pour les défis dans le camp.

S’adressant à Twitter pour se plaindre, un téléspectateur a déclaré: «Pourquoi aucune fille ne fait-elle d’essais? Allez, nous les femmes rockons !

Un autre a ajouté: “Aucune femme ne fait d’essais cette année?” alors qu’un troisième a frappé: “NO WOMEN AGAIN ?!”

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB HORS-LA-LOI? Mike Tindall de I’m A Celeb enfreint le protocole royal avec des remarques choquantes JEU DU VENTILATEUR I’m A Celeb secoué par près de 2 000 plaintes de l’Ofcom concernant Matt Hancock

“Pourquoi aucune des femmes n’est votée pour les procès cette année?” un quatrième ajouta, tandis qu’un cinquième concluait : « Il est temps pour les femmes de faire un essai ».

Jusqu’à présent, les essais ont été dominés par le député Matt Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé ayant participé à six essais consécutifs.

Hier soir, Boy George, Babatunde Aleshe et Chris Moyles ont participé au procès Angel of Agony alors que Matt, 44 ans, a obtenu une pause.

Cependant, les camarades de camp féminines n’ont été invitées qu’à participer au défi Meals On Wheels – anciennement connu sous le nom de Dingo Dollar.





Les femmes ont été vues pour la dernière fois en train de participer aux essais à leur entrée au camp – avec Olivia Attwood et Scarlette Douglas en tant que VIP de la jungle.

Cela vient après que Boy George, Chris Moyles et Babatundé Aléshé aient laissé leurs camarades de camp mourir de faim avec un flop Bushtucker Trial.

Lors du procès de l’Ange de l’Agonie, ils étaient dans des cages à l’intérieur d’une statue inspirée de l’Ange du Nord.

Le défi était un clin d’œil aux racines Geordie de la présentation du duo Ant McPartlin et Declan Donnelly.

Ant, 46 ans, a expliqué: “C’est l’ange de l’agonie. Nous nous sentons très à l’aise car il est vaguement basé sur le légendaire repère de Geordie, l’Ange du Nord.

“Vous prendrez chacun un poste au sein de l’Angel et vous devrez travailler en équipe pour obtenir les étoiles de bas en haut.

“La célébrité du bas récupère les étoiles des trous de l’enfer et les passe à la célébrité du milieu.

«La célébrité au milieu fait ensuite passer les étoiles à travers le maillage jusqu’à la célébrité au sommet. La célébrité au sommet doit alors utiliser son aimant pour déplacer les étoiles dans les coulisses.

Boy George a commencé à chanter tout en naviguant dans une boîte pleine de créatures pour trouver une étoile avant de la remettre à Babatunde, qui s’est excusé abondamment de l’avoir laissée tomber.

Alors qu’il se débattait, Ant s’est exclamé : “La nation retient son souffle !” alors que Boy George gémissait: “Ils doivent arriver au sommet ou nous allons tous avoir faim!”

En savoir plus sur le soleil ACCES DE NOËL Martin Lewis révèle comment obtenir 200 £ d’argent gratuit pour Noël et les meilleurs conseils de cadeaux NOUVEAU LOOK Lisa Appleton de Big Brother semble méconnaissable alors qu’elle devient glamour pour une nouvelle carrière

Plus tard dans le Bush Telegraph, il a déclaré: «Je sens vraiment que j’ai laissé tomber l’équipe. Je n’ai tout simplement pas pu comprendre le procès d’aujourd’hui.

Boy George a déclaré: «J’étais fier de moi pour avoir surmonté ma terreur. Puis j’ai eu envie de pleurer après.

L’échec de l’essai signifiait que le camp devait se contenter d’un repas maigre et de rations de base de riz et de haricots après s’être adonné à la pieuvre et à l’épaule de chameau au cours de la semaine dernière.