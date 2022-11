Les fans de I’m A Celebrity posent tous la même question après que Boy George ait été élu pour faire l’essai de manger avec Matt Hancock

Les FANS de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ont été laissés perplexes après que Boy George ait été invité à faire l’essai alimentaire.

Le chanteur pop a été élu pour le prochain procès Bushtucker aux côtés du député Matt Hancock – où ils devront manger une variété de plats de la jungle.

Boy George a été élu pour faire l'essai de manger avec Matt

Les fans étaient confus car Boy George était végétalien

Boy George, 61 ans, devrait rejoindre Matt, 44 ans, lors de son premier procès demain soir au Critter Cafe, où ils seront attendus pour chacun des bogues.

Le prochain procès a été annoncé par les hôtes Ant et Dec jeudi soir – alors que le public avait à nouveau le pouvoir de voter pour savoir qui devait participer.

À la fin de l’émission, ils ont révélé que Boy George avait été choisi – malgré le défi alimentaire contenant normalement de la viande et des insectes.

Cela a déconcerté les téléspectateurs qui regardaient à la maison, car ils ont noté que le chanteur du Culture Club était végétalien.

« Boy George n’est-il pas végétalien ? Comment ça va marcher alors ? un fan a écrit sur Twitter après l’annonce du procès.

Un autre a ajouté: «Boy George peut-il même manger n’importe quoi. Je pensais qu’il était Vegan ou Veggie. Ça va être difficile mais sacrément hilarant.

« Est-ce que Boy George n’est pas végétalien ? Gaspillé », a déclaré un troisième, tandis qu’un quatrième intervenait:« Attendez une seconde, même si Boy George était végétalien?

Un cinquième a conclu : « De toutes les personnes qui ont voté pour l'essai alimentaire, le public a voté pour le végétalien… »





Cela survient après que les fans de I’m A Celeb ont été laissés dans l’hystérie alors que Boy George réveille le camp avec un rituel matinal.

Le chanteur a été vu en train de faire du “yoga du visage” alors que les caméras tournaient à travers le camp lors de l’ouverture du nouvel épisode de ce soir.

George pouvait être vu en train de méditer sur la véranda du camp alors qu’il se réveillait tôt avec le rituel bizarre.

La star a révélé qu’il effectuait la routine de “yoga” afin d’éviter d’avoir à utiliser “Botox et des choses comme ça”.

Alors que le reste du camp commençait à se réveiller, George pouvait être vu les yeux fermés alors qu’il se concentrait sur sa routine matinale alors qu’il vocalisait fort autour de ses camarades de camp endormis.

Ils avaient tous l’air peu impressionnés alors qu’ils sortaient de leurs sacs de couchage, écoutant George faire ses sons de méditation.

Les téléspectateurs ont été impressionnés comme le musicien l’a expliqué plus tard : « Je ne suis pas un grand fan du Botox et des choses comme ça. Ce n’est pas beau.

« Il existe des routines entières de yoga du visage. Ayez juste l’air surpris.

Seann Walsh a ensuite été aperçu en train de se joindre à George dans sa routine – alors qu’ils semblaient tous les deux se faire des grimaces.

“Je ne peux pas gérer ça, j’adore Boy George, c’est absolument ridicule”, a déclaré Seann, 34 ans. « Quelle est ma vie maintenant ? Faites du yoga avec Boy George !