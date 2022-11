Les fans de I'm A Celebrity ont tous la même plainte alors que Matt Hancock est grillé sur `` saisir le butin '' derrière le dos de sa femme

Les fans de I’M A Celebrity se sont plaints après que Matt Hancock ait été grillé sur “saisir le butin” derrière le dos de sa femme.

L’ancien secrétaire à la Santé a été interrogé par son camarade de camp Babatunde Aleshe au sujet de sa liaison secrète avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo, 43 ans, l’année dernière lors de la pandémie de coronavirus.

TVI

Les fans ont été effrayés par les commentaires de Babatunde[/caption]

TVI

L’humoriste a interrogé le député sur lui “saisissant le butin”[/caption]

Le député Matt, 44 ans, qui est entré dans le camp de la jungle mardi soir, a finalement abordé le scandale en s’asseyant avec le comédien Babatunde, 34 ans.

« Comment ça va ? » la star de Celebrity Gogglebox a été vue en train de demander, ce à quoi Matt a répondu: “C’était vraiment difficile.”

Semblant critiquer subtilement le comportement du politicien, Babatunde a poursuivi : “Parce que vous avez foiré ?”

“J’ai foiré et j’ai avoué. J’ai démissionné et ce n’est pas une excuse mais je suis tombé amoureux, non ? Cela a également eu beaucoup d’autres conséquences », a répondu Matt.

“Vous n’êtes pas simplement” tombé amoureux “, vous avez attrapé le butin bruv”, a ensuite plaisanté Babatunde, alors que Matt lui disait de “donner”.

Il a continué à jaillir sur la façon dont il est “amoureux” de Gina, confirmant que le couple est toujours heureux ensemble après leur liaison.

“Ce sera la meilleure chose à propos d’être expulsé, de la voir sur le pont”, a conclu Matt à propos de son séjour dans la jungle.

Les fans ont eu peur de l’échange et se sont tournés vers Twitter pour réagir.





L’un d’eux a écrit: “Jamais je n’aurais imaginé entendre quelqu’un dire à Matt Hancock qu’il” attrapait ce butin bruv “.”

Un autre a ajouté: “Babatunde, s’il vous plaît, arrêtez de parler de Matt Hancock qui attrape le butin.”

Alors qu’un troisième a convenu: “Alors grincer des dents, drôle et inconfortable.”

“NE DITES PAS QUE MATT HANCOCK SAISISSAIT LE BUTIN”, a conclu un quatrième.

Le Sun a révélé en exclusivité la liaison secrète de Matt avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo l’année dernière lors de la pandémie de coronavirus.

Nos clichés le montraient en train de tromper sa femme de 15 ans avec Mme Coladangelo mariée alors que la Grande-Bretagne était aux prises avec Covid.

Cela vient après que les fans de l’émission ITV se soient tous plaints après que Matt ait été vu à l’écran pour la première fois.

Le député avait affirmé que sa raison de participer à l’émission était de sensibiliser le public, mais il semblait tout oublier alors qu’il était interrogé par ses nouveaux camarades de camp.

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas impressionnés par son incapacité à le mentionner et se sont tournés vers Twitter pour se plaindre à ce sujet.

Une personne a écrit : “On a demandé à Hancock à deux reprises dans l’émission de ce soir pourquoi il était entré dans la jungle, assez curieusement, il ne l’a pas utilisé comme une chance de ‘sensibiliser à la dyslexie sur une plate-forme qui atteindra les gens’.”

Un deuxième a ajouté: “On a demandé à Matt, à au moins quatre reprises au cours de l’épisode de ce soir, pourquoi il était entré dans I’m A Celebrity. Pas une seule fois il n’a mentionné la dyslexie. C’est un projet vaniteux qui rapporte de l’argent.

Alors qu’un troisième a déclaré: «Je pensais que Matt Hancock avait dit qu’il allait dans la jungle pour sensibiliser les associations caritatives contre la dyslexie? Aucune mention…”

L’arrivée très attendue de Matt dans la jungle a suscité un mélange de choc, d’incrédulité et de rires incontrôlables de la part des célébrités.