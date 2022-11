Les fans de I’m A Celebrity ont dénoncé «trois étoiles paresseuses» et disent que les commérages du camp «excitent la querelle»

Les téléspectateurs de I’M A CELEBRITY ont affirmé qu’il y avait TROIS stars dans le camp qui sont des “commérages paresseux” déterminés à “attiser une querelle”.

Sue Cleaver, Chris Moyles et Boy George ont tous eu beaucoup à dire sur l’arrivée de Matt Hancock au camp – mais dans son dos.

Rex

Érotème

Boy George a irrité les téléspectateurs[/caption]

Maintenant, il semble que les fans en aient assez des regards de poignard de Sue, des fouilles de Chris dans le Bush Telegraph et des commentaires méchants de Boy George.

Ils exhortent le trio à améliorer son jeu et à en faire plus au camp après que Matt a été nommé leader hier soir.

Le plaidoyer intervient alors que Matt travaille 24 heures sur 24 pour les essais Bushtucker, tels que votés par le public.

Les téléspectateurs sont convaincus que le trio “paresseux” ne serait pas aussi performant qu’elle MP qui est dans la jungle pour renverser son image.

Un téléspectateur a déclaré: “Les autres font tout, Sue est un vieux sac, moyles et boy george sont des c *** s, les seuls avec une quelconque humilité sont Owen et Mike, les autres sont inutiles.”

Un autre s’est plaint: “Lazy Sue reste assise là et gémit ughh.”

“Boy George est tellement ennuyeux!”, A déclaré un autre.

“Je suis sûr qu’il prend #ImACeleb comme camp de vacances pour se détendre et chanter ! C’est un clochard paresseux !!





“Voyons-le faire quelques essais, car Matt Hancock n’est pas secoué par les essais, mais le garçon de George s’effondrera et hurlera” Sortez-moi d’ici! “”

Malgré la fureur suscitée par l’arrivée du député Matt dans la jungle, les téléspectateurs ont commencé à se tourner vers l’ancien secrétaire à la Santé.

Pendant ce temps, d’autres ont claqué Boy George comme “le pire camarade de camp I’m A Celebrity” après avoir été bouleversé par son traitement de Matt.

La star de Culture Club, 61 ans, s’est délectée du malheur de Matt dans la jungle jusqu’à présent.

Mais les téléspectateurs ont eu du mal à regarder George, qui a été condamné à 15 mois de prison en 2009 pour avoir attaqué et emprisonné à tort un mannequin masculin, rire alors que Matt était piqué par un scorpion venimeux.

Il a ensuite continué à se moquer de la façon dont le politicien était assis après avoir été nommé chef de camp.