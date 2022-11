Les fans de I’m A Celebrity disent tous la même chose à propos de Boy George alors qu’il est pressenti pour WIN show – avant même d’entrer dans le camp

I’M A Celebrity n’a même pas encore commencé et certains pensent déjà que la légende de la musique Boy George sera couronnée championne de la jungle cette année.

Bien qu’il y ait certainement des favoris des fans qui se forment avant même qu’ils ne commencent, il y a une personne qui semble prête à sortir vainqueur.

Les fans de Boy George se sont tournés vers Twitter pour soutenir la star avant même le début du spectacle

Les téléspectateurs d’ITV ont prédit que la star de Karma Chameleon, 61 ans, l’emporterait avec le soutien de ses fidèles fans.

L’un d’eux a écrit: “Il doit être le favori pour gagner avec son fort caractère et le favori pour être le premier à s’éloigner en espérant qu’il reste à distance #BoyGeorge #ImACeleb”

Un autre a posté: “Je prédis que Boy George gagnera et que Hancock sera le premier sorti.”

Un troisième a fait écho: “Donc, c’est Boy George qui gagne pour moi et ce n’est pas trop difficile de deviner qui sera le premier sorti s’il y a justice.”

Cela vient après que Boy George ait révélé ses craintes d’ennuyer ses camarades de camp avec une routine nocturne spéciale.

Le chanteur a déclaré au Sun qu’il “chantait” tous les soirs avant d’aller se coucher.

Il a admis qu’il ne dort pas beaucoup parce qu’il trouve que le sommeil est « un peu un obstacle » parce qu’il ne peut pas faire avancer les choses.

Au lieu de se chamailler sur le foyer I’m A Celeb, George a révélé qu’il avait l’intention de s’éloigner des autres stars, dont Olivia Attwood de Love Island et le politicien Matt Hancock.





Le hitmaker a expliqué: “Je vais évidemment faire du yoga et je chante et je sais que cela va agacer certaines personnes – donc j’espère pouvoir trouver un espace où je peux le faire parce que je pense que cela me gardera plus sain d’esprit.”

George, qui est le camarade de camp le plus âgé de cette année, a déclaré qu’il ne s’était inscrit à l’émission qu’après avoir été persuadé par les hôtes Ant et Dec.

Il a déclaré: “Je suis allé à Saturday Night Takeaway il y a quelque temps et j’ai l’impression d’avoir été piégé par Ant et Dec parce qu’ils m’ont demandé:” Que signifie Karma Chameleon?

“Et j’étais comme, ‘Je n’ai jamais à le faire, je suis une célébrité’, comme une sorte de blague. Et puis ils m’ont dit : ‘Qu’est-ce qui te ferait faire ça ?’

“J’ai dit:” Si vous aimez un végétalien ou végétarien “. Je pense avoir dit végétalien, mais je ne suis pas végétalien, je suis végétarien. Et ils ont dit : ‘Nous pouvons !’ Et j’ai pensé: ‘Oh merde!’ “

Les experts en cotes de CasinoAlpha pensent que le comédien Babatunde Aleshe et la légende de la musique Boy George seront en lice, mais il y a de fortes chances que l’acteur de Hollyoaks, Owen Warner, rentre chez lui en tant que champion.

Selon les données historiques des précédents gagnants de I’m A Celebrity, 90% des champions de la jungle font partie de la formation d’origine, les ajouts tardifs étant extrêmement désavantagés.

Cela exclut donc le comédien Seann Walsh et l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui est déjà aligné pour une série d’essais de bushtucker par les téléspectateurs.

Je suis une célébrité commence dimanche à 21h sur ITV.