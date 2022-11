Les fans de I’m A Celeb “vidés” ont tous la même plainte à propos de la dernière semaine de l’émission et menacent de “s’éteindre”

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity ont menacé de s’éteindre pendant les derniers jours de l’émission après l’élimination du choc de Boy George hier soir.

Le chanteur du Culture Club est devenu le quatrième candidat à quitter le camp et ses fans craignent que le programme ne soit d’autant plus ennuyeux.

L'expulsion de Boy George fait croire que le spectacle deviendra ennuyeux

George est le quatrième camarade de camp à être éliminé

L’un d’entre eux a écrit sur Twitter : “#Imaceleb ne vaut pas la peine d’être regardé maintenant @BoyGeorge est sorti – il était super à regarder – je ne fais pas confiance au vote par téléphone ici. Si Hancock gagne, nous savons que quelque chose ne va pas.

Un autre a posté : « Ça va être un spectacle ennuyeux sans George, c’est sûr. Il était la seule personne là-dedans avec un avantage. Ça va être s ** t maintenant. Juste Owen parle de nourriture et les autres hochent la tête. Oh et Sean râle à propos de tout aussi. #ImACeleb.“

Un troisième a dit : « C’est tout pour moi lol. Maintenant, le décor est planté pour la semaine dernière la plus ennuyeuse de tous les temps dans la jungle. Plus de cafards jetés de différentes manières sur les personnes à caractère zéro laissées dans le camp ? Non… moi non plus #imaceleb retour à #corrie.

Le joueur de 61 ans a atterri dans les deux derniers aux côtés de Chris Moyles et a reçu le plus petit nombre de votes du public pour être renvoyé chez lui.

Charlene White, Scarlette Douglas et Sue Cleaver ont toutes été éliminées avant lui.

S’exprimant par la suite, George a déclaré: «Je suis en quelque sorte prêt. J’ai passé un moment incroyable, j’ai fait beaucoup de choses que je n’aurais jamais pensé faire. Je suis en quelque sorte excité de voir ma sœur.

Selon PaddyPower, l’ancien capitaine de football anglais Jill Scott est le favori pour gagner avec une cote de 11/10.

Elle n’est pas étrangère aux trophées remportés, ayant fait partie de l’équipe victorieuse des Lionnes à l’Euro 2022 en juillet 2022.

Sur ses talons avec une cote de 7/5 se trouve l’acteur de Hollyoaks, Owen Warner.

Les chances sont actuellement contre le comédien Babatunde Aleshe, qui est estimé à 175/1.