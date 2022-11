Les fans de I’m A Celeb sont stupéfaits alors que la royale Zara Phillips accueille Mike Tindall sur le pont

Les fans de I’M A Celebrity ont été stupéfaits ce soir lorsque Zara Phillips a rencontré son mari Mike Tindall sur le célèbre pont.

La femme de 41 ans, qui est la petite-fille de feu la reine, est la première royale à apparaître dans la série.

Rex

Zara, qui portait une combinaison bleue, a été vue en train de courir pour embrasser son mari après avoir perdu une place en finale ce soir.

Matt Hancock, Owen Warner et Jill Scott deviennent les trois derniers debout et ils s’affronteront pour être nommés roi ou reine de la jungle demain soir.

L’ancien as du rugby anglais, Mike, 44 ans, est devenu la plus grande signature de l’émission basée en Australie lorsqu’il a accepté de faire partie du casting de célébrités cette année.

Et il a continué à conquérir les fans avec son sens de l’humour, son stoïcisme lors d’horribles Bushtucker Trials et son pantalon de contrebandier de perruches accrocheur.

Son passage l’a également vu donner des informations fascinantes sur la famille royale et sa relation avec Zara, qu’il a épousée en 2011.

Il a dit à ses camarades de camp que le couple s’était rencontré lorsqu’il était allé boire un verre pour se défouler après avoir été exclu de l’équipe de la Coupe du monde.

Il a ajouté: “Premier rendez-vous réel, je viens de sortir pour le déjeuner et ça a fini par être assez alcoolisé. Ensuite, nous avons compris que nous aimions tous les deux nous faire défoncer.

Dans un épisode ultérieur, lorsqu’Owen Warner lui a demandé si son statut le mettait sous pression, il a répondu : “Non, parce que nous étions d’abord amis.

“Ensuite, William et Harry étaient de grands fans de rugby à l’époque, nous les avions donc rencontrés à plusieurs reprises. J’ai rencontré plus de membres de la famille que tu n’en aurais normalement rencontré de la femme avec qui tu commences à sortir.





Zara – la nièce du roi Charles – a également été entendue dans la jungle elle-même, après avoir écrit une lettre à Mike qui a été lue à haute voix dans le camp.

Elle a écrit : « ‘Salut mon amour. Tu nous manques tellement et nous avons vraiment besoin de câlins papa, mais heureux que tu les partages avec tes camarades de camp.

“Les filles aiment le sport et se lancent dans tout en ce moment et le petit homme aime la vie, la fracasse, apprend de nouveaux mots.”

Mike et Zara, qui sont ensemble depuis 18 ans, ont trois enfants : Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un an.