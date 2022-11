Les fans de I’m A Celeb sont ravis alors que Matt Hancock est forcé d’utiliser un pénis de chameau et un vagin de mouton dans un procès dégoûtant de Bushtucker

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity étaient ravis lorsque Matt Hancock a été forcé de manger du pénis de chameau et du vagin de mouton dans le dernier procès Bushtucker.

L’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, et le chanteur Boy George ont été élus pour faire face à la première tâche alimentaire de la série, La Cucaracha Café.

Alors que le couple arrivait dans les restaurants à thème mexicain, l’hôte Declan Donnelly a expliqué: «C’est le café La Cucaracha. Pour les 10 premières étoiles, vous mangerez à tour de rôle un plat chacun.

“Chaque plat que vous complétez vous rapportera une étoile. Pour la 11e et dernière étoile, vous devrez tous les deux manger un plat.

Matt a d’abord dû manger un taco aux yeux de poisson, avant de se voir servir des vers de farine mélangés avec une garniture de grub witchetty.

Mais c’est le pénis de chameau et le vagin de mouton qui ont fait parler tout le monde sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a tweeté : “Matt mange une bite de chameau ? Oh, comme s’il nous avait tous baisés.

Un autre a déclaré: “toute la nation regarde Matt Hancock manger pipi”

Un troisième a déclaré: “Quelle meilleure façon de passer un vendredi soir à regarder Matt Hancock manger du pénis et du vagin.”

À propos de Matt obligé de manger le pénis de chameau, Boy George a plaisanté: “J’ai rêvé de ce moment.”





Matt a déclaré : « C’était doux et croquant à la fois. La texture était horrible. Et le plus difficile était de penser à ce que c’était.

Matt et George ont mangé tous leurs plats et ont gagné un sac plein de nourriture pour le camp.

Matt a dit plus tard: “Les camarades de camp vont être ravis.”