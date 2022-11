Les fans de I’m A Celeb sont dévastés pour Owen Warner alors qu’il perd son voyage à la plage contre Matt Hancock dans une tournure cruelle

Les fans de I’M A Celebrity ont été dévastés pour Owen Warner après avoir perdu un voyage à la plage avec Matt Hancock.

La perte s’est produite après que les camarades de camp aient participé à Scareground, qui les a vus participer à un essai pour gagner un voyage à la plage.

Rex

Rex

La star de Hollyoaks, Owen, 23 ans, a participé au procès, aux côtés des co-stars Jill et Mike.

Dec a expliqué aux camarades de camp : “Trois d’entre vous doivent participer à cette épreuve pour essayer de gagner des balles plus colorées. À la fin du Trial, toutes les boules gagnées seront ajoutées à notre belle Tombola par ici.

“Ant et moi tirerons ensuite trois des boules colorées au hasard et ces trois personnes seront emmenées en hélicoptère jusqu’à la plage pour un somptueux barbie surf et gazon. Comment ça sonne?”

En savoir plus sur Luca Bish MOMENT PRÉSENT Luca Bish révèle des rangées de cadeaux de Noël avec Gemma Owen la veille de la séparation de choc awks Le père de Gemma Owen, Michael, supprime Luca de la photo de famille quelques jours avant la séparation du choc

Pendant le procès, Owen a été plongé dans un réservoir de yabbies, d’anguilles et de crabes de vase alors qu’il tentait de lancer les balles que ses camarades de camp lui avaient apportées dans le pot. S’il atterrissait dedans, cela valait à cette célébrité une autre balle dans la Tombola.

À la fin de la tâche difficile, Ant et Dec ont partagé le nombre de balles que chaque personne recevait dans la Tombola pour avoir une chance de gagner une journée à la plage.

La première personne que les hôtes ont dessinée était Jill. La deuxième personne était Matt. Lors du tirage au sort final, Dec a déclaré : « Je n’arrive pas à y croire, c’est Sue ! Sue à deux balles !

Ils se sont tous excusés auprès d’Owen avant de partir.

Sue a dit : « Oh Owen, je me sens très mal.





Owen a dit: “Sue, passe une journée de maladie, ne te sens pas mal du tout!”

Parlant de sa perte dans le Bush Telegraph, l’acteur a déclaré : “Je veux dire que je ne suis pas vidé, je veux être aussi heureux que possible pour eux, mais je suis ‘devo’d’. Sue n’a pas vraiment aimé ça, Matt est là depuis cinq minutes, Jill… Jill est une âme douce, douce, c’est un ange, je suis si heureux pour Jill.

Et les téléspectateurs ont été dévastés pour Owen, avec une personne écrivant: “En fait, je suis en colère, Matt Hancock a obtenu le barbecue et non Owen”

Un autre a déclaré: “Moi après qu’Owen remporte un autre essai mais pas le festin de barbecue, mais Matt oui …” tout en partageant un gif de visage triste.

Et un troisième a partagé: “SORTEZ MATT HANCOCK DE CE F ****** HÉLICOPTÈRE ET PLACEZ-Y OWEN MAINTENANT.”

Rex

Rex