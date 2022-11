Les fans de I’m A Celeb sont convaincus qu’un camarade de camp ” manipule les téléspectateurs “

Les FANS de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here sont convaincus que l’un des camarades de camp “manipule les téléspectateurs”, à peine deux jours plus tard.

Les téléspectateurs ont noté à quel point l’une des nouvelles recrues célèbres a été très ouverte sur sa peur des hauteurs – et ils pensent que tout cela pourrait être faux afin d’obtenir du “temps d’écran”.

Rex

La Méga Agence

La star de la télévision a été ouverte sur sa peur des hauteurs dans l’émission[/caption]

Ce soir, Babatunde Aleshe devrait être vu vaincre sa peur des hauteurs lors de son premier procès Bushtucker, après avoir expliqué sa peur paralysante.

La star de Gogglebox a été votée par le public pour faire Horrifying Heights, après avoir échoué à marcher sur la planche avant son entrée dans le camp.

Le procès Walk The Plank est un favori des fans parmi les téléspectateurs de l’émission de téléréalité ITV et a été renommé The Ledge pour la série de cette année.

Babatunde, 34 ans, était la seule star à ne pas avoir réussi le défi au sommet d’un immeuble de 32 étages, qui a vu Jill Scott et Charlene White plonger du rebord.

Cependant, certains téléspectateurs n’ont pas été convaincus par la peur des hauteurs de Babatunde et pensent qu’il « manipule » les fans de I’m A Celeb.

S’adressant à Reddit, l’un d’eux a émis l’hypothèse : « Babatunde est la moins connue des célébrités cette année et a le plus à gagner de l’exposition.

«Il doit être conscient qu’en tant que célébrité la moins connue, les chances qu’il obtienne le vote du public pour l’un des essais à venir sont minces, voire nulles – et les essais sont la seule garantie de temps d’écran dédié.

“Il doit aussi savoir que le public aime punir les célébrités et qu’il penche vers ceux qui semblent le plus effrayés.





“Il a abandonné le tout premier défi, il semble que tout le monde va voter pour lui… lui donnant une exposition qu’il n’aurait pas autrement.

“Je pense qu’il y a de fortes chances que ce soit une décision calculée, d’autant plus s’il sait que Matt Hancock rejoindra bientôt.

“Je ne le critique pas ici – je pense que c’est une décision intelligente si c’était intentionnel et je voterai pour lui de toute façon.”

D’autres fans sont intervenus pour être d’accord, avec un écrit: “Le cynique en moi pensait exactement la même chose, même si je ne peux pas dire que je le blâme vraiment.”

Un deuxième a déclaré: “Je veux dire que c’est possible mais je serais prêt à croire que c’était une véritable réaction.”

Cependant, certains ont défendu Babatunde, avec une écriture: “Vous êtes au bord d’un immeuble, il pourrait juste avoir peur et ne pas vouloir le faire.”

Mais l’affiche originale a répondu: “Je suis d’accord que cela aurait pu être une véritable réaction – c’est pourquoi j’ai dit que je pense qu’il pourrait manipuler le public.”

Ce soir, un Babatunde terrifié doit affronter ses peurs dans le défi Horrifying Heights – où un aperçu l’a vu presque figé de peur alors qu’il se tenait sur un anneau suspendu dans les airs.